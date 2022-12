Prozess um getötete 13-Jährige geht in Wien zu Ende

Wien - Im Prozess gegen drei junge Männer, die sich im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten müssen, wird am Freitag ein Urteil erwartet. Nach den Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Sie müssen u.a. entscheiden, ob es sich bei dem Delikt um Vergewaltigung mit Todesfolge oder um Mord gehandelt hat.

Grasser-Urteil jährt sich am Sonntag zum zweiten Mal

Wien/Linz - Am kommenden Sonntag jährt sich das nicht rechtskräftige Urteil gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Buwog-Prozess zum zweiten Mal. Der Schöffensenat verurteilte ihn am 4. Dezember 2020 unter anderem wegen Betrugs zu acht Jahren Haft, einen Termin für die Berufungsverhandlung gibt es noch nicht, und auch die Frist für eine Stellungnahme von Grassers Anwälten ist noch nicht abgelaufen.

Biden unter Bedingungen zu Gesprächen mit Putin bereit

Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Präsident Joe Biden ist bereit, mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen, wenn dieser bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Lassen Sie mich meine Worte sehr sorgfältig wählen", sagt Biden auf einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Washington. "Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu sprechen, wenn er tatsächlich ein Interesse daran zeigt, einen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden. Das hat er noch nicht getan."

USA, Japan und Südkorea mit neuen Sanktionen gegen Nordkorea

Washington/Tokio/Seoul - Als Reaktion auf die jüngsten nordkoreanischen Raketentests haben die USA zusammen mit Südkorea und Japan neue Sanktionen gegen Pjöngjang verhängt. Das nordkoreanische Vorgehen bedeute "ein enormes Sicherheitsrisiko für die Region und die ganze Welt", erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag. Die Strafmaßnahmen seien in Abstimmung mit den Regierungen in Seoul und Tokio ergriffen worden, welche ihrerseits am Freitag die neuen Sanktionen erließen.

Niederlage für Trump im Rechtsstreit zu Regierungsdokumenten

Washington - Im Rechtsstreit rund um die Ermittlungen zu seinem Umgang mit geheimen Regierungsunterlagen hat der frühere US-Präsident Donald Trump eine juristische Niederlage einstecken müssen. Ein Berufungsgericht entschied in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Beschluss, es sei nicht rechtens gewesen, auf Trumps Antrag hin einen Sonderbeauftragten zur Überprüfung jener Dokumente einzusetzen, die bei einer Durchsuchung im Privathaus des Ex-Präsidenten sichergestellt wurden.

ANC berät über Zukunft von Südafrikas Präsident Ramaphosa

Pretoria - In Südafrika kommt die Führungsspitze der Regierungspartei ANC am Freitag (10.00 Uhr MEZ) zu einem Krisentreffen zusammen. Dabei geht es um Vorwürfe der Geldwäsche gegen den seit 2018 amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa, der auch Parteichef des ANC (African National Congress) ist. Der 70-Jährige steht schwer unter Druck. Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss kam am Mittwoch zum Schluss, dass Ramaphosa gegen ein Anti-Korruptions-Gesetz sowie die Verfassung verstoßen hat.

LH-Konferenz in Wien

Wien - In Wien findet am Freitag eine Landeshauptleutekonferenz statt. Bei dem Treffen im Wiener Rathaus diskutieren die Länderchefs unter anderem über die anstehenden Verhandlungen zum Finanzausgleich. Bereits im Vorfeld hatte man mitgeteilt, dass man künftig ein größeres Stück von den Steuer-Ertragsanteilen wünscht.

