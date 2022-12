Jeden Tag wurden im Vorjahr 5,8 Hektar Boden versiegelt

Wien - Im Jahr 2021 sind im Schnitt in Österreich jeden Tag zehn Hektar an Fläche verbraucht worden. Davon sind 5,8 Hektar durch Versiegelung dauerhaft verloren gegangen, berichtete das Umweltbundesamt am Freitag. Der Versiegelungsgrad von 58 Prozent war demnach ungewöhnlich hoch, verglichen mit den Vorjahren, in denen er knapp über 40 Prozent lag. Umweltschutzorganisationen kritisierten den "Flächenfraß" und warnten vor der unwiederbringlichen Zerstörung der Lebensgrundlage.

Gericht stellt fest: Schmid durfte im U-Ausschuss schweigen

Wien - Thomas Schmid, Ex-Finanz-Generalsekretär und eine zentrale Figur in diversen ÖVP-Affären, hat sich im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss größtenteils zu Recht der Aussage entschlagen - weil ein Strafverfahren gegen ihn läuft. Das stellte das vom U-Ausschuss angerufene Bundesverwaltungsgericht laut "Falter" fest. Nur einzelne, eher unwichtige Fragen hätte er beantworten müssen. Deshalb muss er 800 Euro Beugestrafe zahlen. Ganz fix ist der Beschluss nicht, Revision ist möglich.

LH-Konferenz in Wien

Wien - In Wien findet am Freitag eine Landeshauptleutekonferenz statt. Bei dem Treffen im Wiener Rathaus diskutieren die Länderchefs unter anderem über die anstehenden Verhandlungen zum Finanzausgleich. Bereits im Vorfeld hatte man mitgeteilt, dass man künftig ein größeres Stück von den Steuer-Ertragsanteilen wünscht.

Biden unter Bedingungen zu Gesprächen mit Putin bereit

Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Präsident Joe Biden ist bereit, mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen, wenn dieser bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Lassen Sie mich meine Worte sehr sorgfältig wählen", sagt Biden auf einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Washington. "Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu sprechen, wenn er tatsächlich ein Interesse daran zeigt, einen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden. Das hat er noch nicht getan."

USA, Japan und Südkorea mit neuen Sanktionen gegen Nordkorea

Washington/Tokio/Seoul - Als Reaktion auf die jüngsten nordkoreanischen Raketentests haben die USA zusammen mit Südkorea und Japan neue Sanktionen gegen Pjöngjang verhängt. Das nordkoreanische Vorgehen bedeute "ein enormes Sicherheitsrisiko für die Region und die ganze Welt", erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag. Die Strafmaßnahmen seien in Abstimmung mit den Regierungen in Seoul und Tokio ergriffen worden, welche ihrerseits am Freitag die neuen Sanktionen erließen.

U-Kommission zu Wien Energie startet

Wien - Im Wiener Rathaus findet heute, Freitag, die konstituierende Sitzung der gemeinderätlichen Untersuchungskommission zur Wien Energie statt. Die Kommission soll die Vorgänge rund um die von Stadt und Bund gewährte Milliardenunterstützung für den Energieversorger unter die Lupe nehmen. Der Antrag zur Einsetzung kam von ÖVP und FPÖ.

Lohnsteueraufkommen nahm 2021 um 8 Prozent zu

Wien - Österreichs 7,12 Millionen lohnsteuerpflichtige Einkommensbezieher haben im Jahr 2021 30,8 Mrd. Euro als Lohnsteuer an den Staat abgeliefert, um 2,3 Mrd. Euro (+8,0 Prozent) mehr als 2020. Die Bruttobezüge stiegen um 4,7 Prozent auf 225,6 Mrd. Euro. Im Vorjahr gab es 4,64 Mio. unselbstständig Erwerbstätige (+1,5 Prozent) und 2,48 Mio. Pensionist:innen (+1,2 Prozent), teilte die Statistik Austria am Freitag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red