Schuldsprüche im Prozess um getötete 13-Jährige in Wien

Wien - Nach sieben Verhandlungstagen ist am Wiener Landesgericht der Prozess rund um den gewaltsamen Tod einer 13-jährigen Niederösterreicherin vor eineinhalb Jahren in einer Wohnung in Wien-Donaustadt mit Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Der 24-jährige Hauptangeklagte wurde wegen Mordes und die beiden anderen wegen Mordes durch Unterlassung schuldig gesprochen. Zudem wurden alle drei der Vergewaltigung schuldig erkannt. Alle drei müssen für lange Zeit in Haft.

Drei Tote nach russischem Beschuss auf Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - In der südukrainischen Region Cherson sind nach Angaben des ukrainischen Gouverneurs binnen 24 Stunden drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Sieben Menschen seien verletzt worden, teilt Jaroslaw Januschewytsch am Freitag auf Telegram mit. Die russischen Truppen hätten die gleichnamige Stadt Cherson und andere Teile der Region 42-mal innerhalb von 24 Stunden bombardiert.

EU-Staaten wollen Preis für russisches Öl begrenzen

Brüssel - Die EU will Russland gemeinsam mit internationalen Partnern dazu zwingen, Erdöl künftig unter Marktpreis an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Eine am Freitag von Regierungsvertretern erzielte Absprache sieht vor, zunächst eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel festzulegen. Der ab Montag geltende Preis von umgerechnet etwa 57 Euro pro 159 Liter würde dann um bis zu 9 Euro unter dem jüngsten Marktpreis für russisches Rohöl der Sorte Urals liegen.

Regierung plant Erhöhung von Wohn- und Heizkostenzuschuss

Wien - Die Regierung plant die Ausweitung des Wohn- und Heizkostenzuschuss um 500 Millionen Euro. Dies erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einem Pressegespräch zum ersten Jahrestag seiner Angelobung. Zielgruppe sind demnach niedrige Einkommen, Familien und Mittelschicht. Um Abwicklung und Kriterien sollen sich die Länder kümmern, das Geld kommt vom Bund. Haushalten soll das zwischen 200 und 400 Euro bringen. Das entsprechende Modell will man noch vor Weihnachten vorlegen.

Teile von Kurz-Einvernahme durchgesickert

Wien - Wenige Tage nach der Einvernahme von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) haben am Freitag etliche Medien aus dem mutmaßlichen Protokoll dieser Aussage zu den ÖVP-Ermittlungen zitiert. Darin versucht Kurz, die Glaubwürdigkeit seines Ex-Vertrauten Thomas Schmid infrage zu stellen. "Was er sagt, ist nicht die Bibel, sondern seine Aussage entspricht in vielen Bereichen nicht der Wahrheit", wird er zitiert.

Südtirols LH Kompatscher will 2023 wieder zur Wahl antreten

Bozen - Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) will im kommenden Jahr wieder als Spitzenkandidat der Südtiroler Volkspartei bei der Landtagswahl antreten. Dies schrieb er in einem der APA vorliegenden Brief an die Partei. Der Entscheidung war eine lange Bedenkzeit und Spekulationen ob eines Wiederantritts Kompatschers vorausgegangen.

Nehammer bei EVP-Treffen in Athen

Athen/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis in Athen getroffen. Hauptthemen mit dem griechischen Amtskollegen waren die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, die Energieversorgung sowie der Kampf gegen illegale Migration, teilte das Bundeskanzleramt der APA mit. Auch mit dem rumänischen Präsidenten stand das Thema Migration sowie die Schengen-Erweiterung im Fokus.

