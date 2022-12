NASA: Russland erntete ukrainischen Weizen in Milliardenwert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat laut der US-Raumfahrtbehörde NASA heuer wohl 5,8 Millionen Tonnen Weizen im Wert von rund einer Milliarde Dollar (rund 950 Millionen Euro) von ukrainischen Feldern geerntet, die nicht unter der Kontrolle des Landes liegen. Das teilte NASA Harvest mit, das Ernährungssicherheits- und Landwirtschaftsprogramm der US-Raumfahrtbehörde. Für die Erhebung nutzt NASA Harvest gemeinsam mit mehreren Partnerinstitutionen Satellitendaten und Modellierungen.

Iranische Sittenpolizei laut Generalstaatsanwalt aufgelöst

Teheran - Im Iran ist nach Angaben des Generalstaatsanwalts die Sittenpolizei aufgelöst worden, die bisher hauptsächlich für die Einhaltung der Kleidungsvorschriften von Frauen zuständig war. "Die Sittenpolizei wurde aufgelöst, aber die Justizbehörde wird sich weiterhin mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung auseinandersetzen", zitierte die Tageszeitung "Shargh" den Generalstaatsanwalt Mohammed Jafar Montazeri am Sonntag. Weitere Details gab es nicht.

Staatsanwälte-Präsidentin: Ermittlungsbehörden geschwächt

Wien - Die Präsidentin der Staatsanwälte-Vereinigung Cornelia Koller kritisiert den Umgang der Politik mit der Justiz. Dadurch würden die Ermittlungsbehörden "definitiv" geschwächt, sagt Koller in einem "Kurier"-Interview am Sonntag. "Und es geht über die WKStA hinaus."

Herzog als erster israelischer Präsident in Bahrain

Manama - Der israelische Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog ist am Sonntag zu einem Staatsbesuch in Bahrain aufgebrochen. Es sei der erste Besuch eines israelischen Staatsoberhaupts in dem Golfstaat, teilte Herzogs Büro mit. Herzog komme auf Einladung des Königs Hamad bin Issa Al-Khalifa. Herzog sagte vor seiner Abreise, der Besuch sei "ein weiterer historischer Schritt in den Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten".

Vulkan in Indonesien spuckte hunderte Meter hohe Aschewolke

Jakarta - Nach einer Eruption des Vulkans Semeru auf der indonesischen Insel Java haben die Behörden die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Vulkan, der am Sonntag eine hunderte Meter hohe Aschewolke ausspuckte, bedrohe die umliegenden Dörfer, teilte das Zentrum für Vulkanologie und geologischen Katastrophenschutz mit. Den Bewohnern in einem Radius von acht Kilometern um den Krater sei empfohlen worden, das Gebiet zu verlassen.

NEOS fordern Pensionsgipfel

Wien - Die NEOS fordern einen Pensionsgipfel mit allen Parteien und Experten und Expertinnen. Sozialsprecher Gerald Loacker begründet die Forderung mit dem diese Woche vorgelegten Gutachten der Alterssicherungskommission. Dieses dürfe nicht einfach wieder in der Schublade verschwindet und das Problem nicht ein weiteres Jahr verschleppt werden. "Diesen Stillstand können wir uns nicht leisten, wenn auch die jüngeren Generationen noch sichere Pensionen haben sollen", warnte Loacker.

EU-Handelsausschuss überlegt Klage gegen USA bei WTO

Brüssel/Berlin - Im Streit zwischen den USA und der EU über amerikanische Subventionen rechnet der Chef des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, nicht mehr mit einer Verhandlungslösung. "Deshalb halte ich es für notwendig, dass die EU zügig in den nächsten Monaten eine Klage bei der WTO anstrengt," sagte Lange der "Funke Mediengruppe" einem Vorabbericht zufolge. "Damit werden wir Klarheit bekommen, dass das Vorgehen der USA eindeutig nicht kompatibel mit den WTO-Vorschriften ist."

Hoffnung auf 70 Prozent HPV-Impfrate nach Altersausweitung

Wien - Die ab Februar bis zum 21. Lebensjahr kostenlose HPV-Impfung schützt gegen mehrere Krebsarten. Neben Gebärmutterhals-, Scheiden- und Vulvakrebs bei der Frau sind das Anal- und Rachenkrebs bei allen Geschlechtern und das Peniskarzinom. Im Gesundheitsministerium hofft man auf 70 Prozent Impfrate für eine Herdenimmunität, hieß es gegenüber der APA. Experten begrüßten die ausgeweitete Gratisimpfung, aber "je früher wir impfen, desto besser", betonte der Mediziner Elmar Joura.

