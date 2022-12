Ludwig für Arbeitserlaubnis für Asylwerber

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) plädiert dafür, Asylwerbern eine Arbeitserlaubnis zu ermöglichen. In der ORF-"Pressestunde" meinte Ludwig am Sonntag, man solle "eng mit den Sozialpartner" klären, ob Menschen schon während des laufenden Asylverfahrens in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Der Bürgermeister begründete seinen Vorstoß auch damit, dass es eine dringende Nachfrage nach Arbeitskräften gebe.

Volksschauspieler Karl Merkatz 92-jährig gestorben

Salzburg - Wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag ist der große österreichische Volksschauspieler Karl Merkatz am Sonntagfrüh zu Hause in Salzburg-Land verstorben. Das gab seine Familie gegenüber der APA bekannt. Den Österreichern hat er sich als Fleischhauer Karl Bockerer in Franz Antels Filmen und als Edmund "Mundl" Sackbauer in Reinhard Schwabenitzkys TV-Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter" eingeprägt: zwei raue, aber herzliche Proletarier.

NASA: Russland erntete ukrainischen Weizen in Milliardenwert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat laut der US-Raumfahrtbehörde NASA heuer wohl 5,8 Millionen Tonnen Weizen im Wert von rund einer Milliarde Dollar (rund 950 Millionen Euro) von ukrainischen Feldern geerntet, die nicht unter der Kontrolle des Landes liegen. Das teilte NASA Harvest mit, das Ernährungssicherheits- und Landwirtschaftsprogramm der US-Raumfahrtbehörde. Für die Erhebung nutzt NASA Harvest gemeinsam mit mehreren Partnerinstitutionen Satellitendaten und Modellierungen.

Herzog als erster israelischer Präsident in Bahrain

Manama - Izchak (Issac) Herzog hat am Sonntag als erster Präsident Israels den Golfstaat Bahrain besucht. Er traf dort den König Hamad bin Issa Al-Khalifa, wie sein Büro mitteilte. Bei dem Gespräch sei es um die Wichtigkeit der bilateralen Beziehungen und ihre Ausweitung gegangen. Herzog beschrieb den Besuch als "großen Moment". Gemeinsam mache man Geschichte in der Region, "wo Juden und Muslime zusammenleben können".

Iranische Sittenpolizei laut Generalstaatsanwalt aufgelöst

Teheran - Im Iran ist die Sittenpolizei aufgelöst worden, die bisher für die Einhaltung der Kleidungsvorschriften von Frauen zuständig war. "Die Sittenpolizei wurde aufgelöst, aber die Justizbehörde wird sich weiterhin mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung auseinandersetzen", zitierte die Tageszeitung "Shargh" den Generalstaatsanwalt Mohammed Jafar Montazeri am Sonntag. Präsident Ebrahim Raisi traf indes am Sonntag mit mehreren Ministern zu einem Krisengipfel zusammen.

Wien Energie zahlte Notkredit der Stadt zur Gänze zurück

Wien - Der städtische Energieversorger Wien Energie hat den von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gewährten Notkredit über 1,4 Mrd. Euro "Anfang Dezember" zur Gänze zurückgezahlt, teilte das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Sonntag mit. Hanke zeichnete dazu ein Videostatement auf, in dem er den "Schutzschirm" lobte und von einer "guten Nachricht" sprach. Erst am 1. Dezember hatte die Wien Energie mitgeteilt, 1,25 von den 1,4 Mrd. Euro zurückgezahlt zu haben.

Vulkan in Indonesien spuckte hunderte Meter hohe Aschewolke

Jakarta - Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner letzten Eruption ist der Vulkan Semeru auf Indonesiens Hauptinsel Java wieder ausgebrochen. Das Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenvorbeugung registrierte Anzeichen weiter steigender Aktivität und gab am Sonntag die höchste Warnstufe 4 aus.

11,3 Kilogramm Kokain in Wien beschlagnahmt

Wien - Der Wiener Polizei ist ein beachtlicher Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, sind am vergangenen Mittwoch drei mutmaßliche Dealer festgenommen und insgesamt 11,3 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 1,5 Mio. Euro beschlagnahmt worden. Das Kokain war aus Hamburg gekommen und wurde in einem Keller in Wien-Penzing gebunkert, der zur Wohnung eines Tatverdächtigen gehörte.

