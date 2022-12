Eisenbahner feilschen wieder um Prozente

Wien - Nach dem Warnstreik vergangene Woche treffen sich am Montag um 15.00 Uhr die Eisenbahner zu weiteren Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag (KV). Die Verhandlungsrunde findet in der Wirtschaftskammer (WKÖ) statt. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer hielten sich im Vorfeld der Gespräche mit Wortmeldungen zurück.

Nordkorea feuert rund 130 Artillerie-Geschosse ins Meer

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs rund 130 Artillerie-Geschosse von seinen Küsten im Osten und Westen aus über das Meer abgefeuert. Einige der Granaten seien in der Pufferzone nahe der Seegrenze zwischen beiden Staaten niedergegangen, teilte das Militär am Montag mit. Südkorea wertet dies als einen Verstoß gegen das innerkoreanische Abkommen von 2018, das dem Abbau der Spannungen dienen soll.

3,7 Millionen Österreicher engagieren sich freiwillig

Wien - 3,73 Millionen Menschen setzen sich in Österreich ehrenamtlich in Vereinen, Kirchen, Organisationen und Initiativen ein oder helfen anderen Menschen informell. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung ab 15 Jahren, seit 2006 stieg der Anteil von 44 auf heuer 49,4 Prozent, berichtete die Statistik Austria am Montag, dem internationalen Tag des Ehrenamts. Die Bereitschaft sich unentgeltlich zu engagieren ist damit hoch, betonte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Manche Lichterketten sind "Chemikalienbomben"

Wien - Lichterketten schmücken in der Vorweihnachtszeit nicht nur Schaufenster, sondern auch viele Eigenheime. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hat elf Beleuchtungen verschiedener Hersteller auf giftige Chemikalien testen lassen. Gesucht wurde nach Stoffen wie Weichmacher, Schwermetalle und Chlorparaffine. "Das Ergebnis ist teils erschreckend", hieß es. Zwei Erzeugnisse seien überhaupt "illegal am Markt", insgesamt sechs wurden als belastet eingestuft.

Beginn der Verhandlungen im Brüsseler Terror-Prozess

Brüssel - Mehr als sechs Jahre nach den islamistischen Terror-Anschlägen in Brüssel beginnen am Montag (9.00 Uhr) die Gerichtsverhandlungen in dem Fall. Der Prozess um die Anschläge von März 2016 wurde bereits im September offiziell eröffnet, die Anhörungen verzögerten sich jedoch wegen eines Streits darum, wie die Angeklagten im Saal untergebracht werden sollten. Sie werden nun gemeinsam in einem Glaskasten sitzen.

Euro-Finanzminister diskutieren Reform der Schuldenregeln

EU-weit/Brüssel - Die Finanzminister der Euro-Länder beraten am Montag über die geplante Reform der gemeinsamen Schuldenregeln (16.30 Uhr). Die EU-Kommission hatte Anfang November vorgeschlagen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt "einfacher und transparenter" zu machen. Dafür sollen die Mitgliedsländer für den Schuldenabbau unter anderem mehr Zeit erhalten. Wegen der Corona-Pandemie ist der sogenannte Stabilitätspakt derzeit ausgesetzt, er soll ab 2024 aber wieder greifen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red