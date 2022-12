StVO-Novelle sieht Fahrzeugbeschlagnahmung für Raser vor

Wien - Vor mehr als zwei Jahren hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bereits angekündigt, Autos von extremen Rasern beschlagnahmen zu wollen. Nun ist es soweit. Eine Gesetzesnovelle soll den "Verfall des Fahrzeugs bei rücksichtlosen und gefährlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen" bringen, kündigte die Ministerin bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien an. Das Auto soll künftig an Ort und Stelle beschlagnahmt werden.

Zahlreiche Geschäfte im Iran folgen Aufruf zu Generalstreik

Dubai/Teheran - Zahlreiche Geschäftsleute in iranischen Städten haben am Montag ihre Läden geschlossen gehalten und sind damit offenbar einem Aufruf der Protestbewegung zu einem dreitägigen Generalstreik gefolgt. Der Twitter-Account 1500tasvir mit 380.000 Folgenden, der die Proteste eng begleitet, zeigte Videos, auf denen geschlossene Geschäfte in Innenstädten zu sehen waren, wie etwa auf dem Basar in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten wie Karaj, Isfahan und Schiraz.

EU-Kommission präsentiert Aktionsplan für Westbalkan-Routen

Brüssel - Mit einem Maßnahmen-Paket will die EU-Kommission dem "erhöhten Migrationsdruck" entlang der Westbalkanrouten begegnen. "Wir müssen handeln und die Zahlen hinunterbekommen", sagte Vizepräsident Margaritis Schinas am Montag in Brüssel. So soll die Grenzüberwachung verstärkt werden, Asylverfahren sollen zügiger durchgeführt werden und "alle, die irregulär ankommen, müssen registriert werden", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei der Vorstellung des "Aktionsplans".

Prozess wegen Brüsseler Terroranschlägen begonnen

Brüssel - Mehr als sechs Jahre nach den islamistischen Terroranschlägen in Brüssel hat vor einem Geschworenengericht die Gerichtsverhandlung gegen mutmaßliche Verantwortliche und Helfer begonnen. Die Präsidentin des Gerichts, Laurence Massart, eröffnete am Montagmorgen offiziell das Verfahren. Sie fragte die neun Angeklagten nach ihren Namen, Alter, Beruf, Geburts- und Wohnort.

Nordkorea feuert rund 130 Artillerie-Geschosse ins Meer

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs rund 130 Artillerie-Geschosse von seinen Küsten im Osten und Westen aus über das Meer abgefeuert. Einige der Granaten seien in der Pufferzone nahe der Seegrenze zwischen beiden Staaten niedergegangen, teilte das Militär am Montag mit. Südkorea wertet dies als einen Verstoß gegen das innerkoreanische Abkommen von 2018, das dem Abbau der Spannungen dienen soll.

3,7 Millionen Österreicher engagieren sich freiwillig

Wien - 3,73 Millionen Menschen setzen sich in Österreich ehrenamtlich in Vereinen, Kirchen, Organisationen und Initiativen ein oder helfen anderen Menschen informell. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung ab 15 Jahren, seit 2006 stieg der Anteil von 44 auf heuer 49,4 Prozent, berichtete die Statistik Austria am Montag, dem internationalen Tag des Ehrenamts. Die Bereitschaft sich unentgeltlich zu engagieren ist damit hoch, betonte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

European Union Youth Orchestra zieht nach Grafenegg

Grafenegg/Wien - Das European Union Youth Orchestra (EUYO) verlegt seine Residenz dauerhaft nach Grafenegg. Dies wurde am Montag bei einem Pressegespräch in Wien bekanntgegeben. Das Orchester wurde 1976 in London gegründet, übersiedelte nach dem Brexit nach Ferrara und soll noch in diesem Jahr nach Grafenegg wechseln, das bereits seit 2009 als Sommerresidenz fungiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red