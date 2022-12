110 Millionen Mädchen und Buben brauchen humanitäre Hilfe

Genf/New York/Wien - Mehr Kinder als je zuvor in der jüngeren Geschichte sind laut UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Insgesamt 173 Millionen Menschen, darunter 110 Millionen Kinder, müssten unterstützt werden, hieß es am Montag von der Organisation. Um den Frauen, Männern und Kindern helfen zu können, startete UNICEF den alljährlichen Aufruf zur Nothilfe. Für 2023 sollen 10,3 Milliarden Dollar (9,77 Milliarden Euro) gesammelt werden.

EU-Kommission präsentiert Aktionsplan für Westbalkan-Routen

Brüssel - Mit einem Maßnahmen-Paket will die EU-Kommission dem "erhöhten Migrationsdruck" entlang der Westbalkanrouten begegnen. "Wir müssen handeln und die Zahlen hinunterbekommen", sagte Vizepräsident Margaritis Schinas am Montag in Brüssel. So soll die Grenzüberwachung verstärkt werden, Asylverfahren sollen zügiger durchgeführt werden und "alle, die irregulär ankommen, müssen registriert werden", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei der Vorstellung des Aktionsplans.

3,7 Millionen Österreicher engagieren sich freiwillig

Wien - 3,73 Millionen Menschen setzen sich in Österreich ehrenamtlich in Vereinen, Kirchen, Organisationen und Initiativen ein oder helfen anderen Menschen informell. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung ab 15 Jahren, seit 2006 stieg der Anteil von 44 auf heuer 49,4 Prozent, berichtete die Statistik Austria am Montag, dem internationalen Tag des Ehrenamts. Die Bereitschaft sich unentgeltlich zu engagieren ist damit hoch, betonte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Lehrer sehen Verbesserungsbedarf bei Deutschklassen

Wien - Eine Evaluierungsstudie zu den 2018 eingeführten Deutsch-Förderklassen ortet erheblichen Weiterentwicklungsbedarf. Laut einer Befragung von knapp 700 Lehrkräften und Schulleitern erreichten 21 bis 55 Prozent der Schüler die sprachbezogenen Ziele nicht, berichtet die "Krone" am Montag. Bei der sozialen Kompetenz war dies bei 25 bis 44 Prozent der Fall. Fast alle Direktoren und 90 Prozent der Pädagogen sind der Ansicht, dass das bestehende Modell optimiert werden müsse.

Weniger Aufgriffe an den Grenzen

Wien - Die Zahl der Aufgriffe an Österreichs Grenzen ist im November stark zurückgegangen. Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz Montagvormittag betonte, liege man nun bei unter 200 pro Tag. Anfang November seien es noch etwa 700 gewesen. Bei der Zahl der Asylanträge zeige sich eine ähnliche Entwicklung. Derzeit sind auch keine Flüchtlinge in Zelten untergebracht.

Zahlreiche Geschäfte im Iran folgen Aufruf zu Generalstreik

Dubai/Teheran - Zahlreiche Geschäftsleute in iranischen Städten haben am Montag ihre Läden geschlossen gehalten und sind damit offenbar einem Aufruf der Protestbewegung zu einem dreitägigen Generalstreik gefolgt. Der Twitter-Account 1500tasvir mit 380.000 Folgenden, der die Proteste eng begleitet, zeigte Videos, auf denen geschlossene Geschäfte in Innenstädten zu sehen waren, wie etwa auf dem Basar in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten wie Karaj, Isfahan und Schiraz.

Heuer bereits 347 Verkehrstote auf Österreichs Straßen

Wien - Nach deutlichen Rückgängen in den ersten beiden Pandemie-Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten heuer wieder angestiegen. Zwischen 1. Jänner und 3. Dezember starben 347 Menschen bei Unfällen auf Österreichs Straßen. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 342 Verkehrstote, 2020 insgesamt 327. Höher war die Zahl in diesen elf Monaten vor der Pandemie, 2019 gab es bis 3. Dezember 391 Verkehrstote, so die Statistik des Innenministeriums.

NEOS gegen Grüne beim Maßnahmenvollzug für Terrordelikte

Wien - Die in der geplanten Reform des Maßnahmenvollzugs enthaltene Regelung für Terroristen stößt auf Widerstand der NEOS. Sie sehen damit die von ÖVP und FPÖ lange forcierte Präventiv- bzw. Sicherungshaft - sie zielte auf Asylwerber ab - über die Hintertür eingeführt. Im grün geführten Justizministerium weist man dies entschieden zurück, denn es werde niemand ohne Verurteilungen inhaftiert. Die Grünen hatten stets auf die Verfassungswidrigkeit einer Sicherungshaft verwiesen.

