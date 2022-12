Extrem-Rasern droht künftig Beschlagnahme

Wien - In Nachbarländern wie Italien oder der Schweiz ist es bereits möglich, nun soll es auch bei uns kommen: Autos von extremen Rasern sollen künftig beschlagnahmt und versteigert werden. Eine Gesetzesnovelle soll den "Verfall des Fahrzeugs bei rücksichtlosen und gefährlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen" bringen, kündigte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien an. Das Auto soll künftig an Ort und Stelle beschlagnahmt werden.

Lebenserwartung sank in EU 2021 wegen Corona um ein Jahr

Paris/Wien - Durch die Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung im EU-Raum 2021 um mehr als ein Jahr im Vergleich zum Stand vor der Krise gesunken. Das sei für die meisten Länder der höchste Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit. Die Pandemie habe überall die Gesundheitssysteme strapaziert. Die Versorgung war in Österreich demnach aber weniger eingeschränkt als in anderen Teilen Europas.

Eine Tote nach Attacke auf zwei Schulmädchen in Deutschland

Stuttgart - Nach einem Angriff auf zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule in der Gemeinde Illerkirchberg bei Ulm ist eines der Opfer gestorben. Die 14-Jährige erlag am Montag in einem Spital ihren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher bestätige. Das andere Mädchen im Alter von 13 Jahren sei schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter soll nach dem Angriff in ein benachbartes Wohnhaus geflüchtet sein. Die Beamten nahmen ihn sowie zwei weitere Menschen fest.

Lehrer sehen Verbesserungsbedarf bei Deutschklassen

Wien - Eine Evaluierungsstudie zu den Deutschförderklassen ortet erheblichen Weiterentwicklungsbedarf. Bei einer Befragung von 700 Lehrkräften und Schulleitern wünschten sich diese etwa, dass die Entscheidung über die Art der Deutsch-Förderung bei den Schulen liegen sollte. Außerdem verlangten sie eine Überarbeitung des Einstufungstests MIKA-D, so Studienautorin Christiane Spiel zur APA. Im Bildungsministerium will man an den Deutschklassen festhalten und kündigte mehr Mittel an.

EU-Kommission präsentiert Aktionsplan für Westbalkan-Routen

Brüssel - Mit einem Maßnahmen-Paket will die EU-Kommission dem "erhöhten Migrationsdruck" entlang der Westbalkanrouten begegnen. "Wir müssen handeln und die Zahlen hinunterbekommen", sagte Vizepräsident Margaritis Schinas am Montag in Brüssel. So soll die Grenzüberwachung verstärkt werden, Asylverfahren sollen zügiger durchgeführt werden und "alle, die irregulär ankommen, müssen registriert werden", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei der Vorstellung des Aktionsplans.

3,7 Millionen Österreicher engagieren sich freiwillig

Wien - 3,73 Millionen Menschen setzen sich in Österreich ehrenamtlich in Vereinen, Kirchen, Organisationen und Initiativen ein oder helfen anderen Menschen informell. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung ab 15 Jahren, seit 2006 stieg der Anteil von 44 auf heuer 49,4 Prozent, berichtete die Statistik Austria am Montag, dem internationalen Tag des Ehrenamts. Die Bereitschaft sich unentgeltlich zu engagieren ist damit hoch, betonte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

110 Millionen Mädchen und Buben brauchen humanitäre Hilfe

Genf/New York/Wien - Mehr Kinder als je zuvor in der jüngeren Geschichte sind laut UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Insgesamt 173 Millionen Menschen, darunter 110 Millionen Kinder, müssten unterstützt werden, hieß es am Montag von der Organisation. Um den Frauen, Männern und Kindern helfen zu können, startete UNICEF den alljährlichen Aufruf zur Nothilfe. Für 2023 sollen 10,3 Milliarden Dollar (9,77 Milliarden Euro) gesammelt werden.

Heuer bereits 347 Verkehrstote auf Österreichs Straßen

Wien - Nach deutlichen Rückgängen in den ersten beiden Pandemie-Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten heuer wieder angestiegen. Zwischen 1. Jänner und 3. Dezember starben 347 Menschen bei Unfällen auf Österreichs Straßen. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 342 Verkehrstote, 2020 insgesamt 327. Höher war die Zahl in diesen elf Monaten vor der Pandemie, 2019 gab es bis 3. Dezember 391 Verkehrstote, so die Statistik des Innenministeriums.

Wiener Börse zeigt sich am Montag im Verlauf befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf weiterhin mit Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um 14 Uhr mit plus 0,7 Prozent bei 3.230,7 Einheiten. Dem zunächst positiven Wochenauftakt hierzulande waren gute Vorgaben aus Asien vorausgegangen und auch Stimmungsdaten aus Europa verhalfen den Indizes nach oben. Nun richten sich die Blicke vor allem auf die US-Börseneröffnung und dem danach anstehenden Einkaufsmanagerindex des US-Servicesektors.

