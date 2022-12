Tote und Schäden bei Raketenangriffen Russlands

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die neueste russische Angriffswelle hat in der Ukraine erneut mehrere Menschen getötet und mancherorts die Strom- und Wasserversorgung zusammenbrechen lassen. Dennoch feierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Erfolge der Luftabwehr gegen die Vielzahl russischer Marschflugkörper am Montag: "Jede abgeschossene russische Rakete ist ein konkreter Beweis dafür, dass der Terror besiegt werden kann", sagte er in seiner täglichen Videoansprache.

Erneuerbare Energie boomt nicht genug für EU-Ziele

Wien/Paris - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat Europa seine Abhängigkeit von Öl und Gas bewusst gemacht und in Europa - wie auch weltweit - einen Boom beim Ausbau erneuerbarer Energie ausgelöst. Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2027 unabhängig von russischem Öl und Gas zu werden. Die am Weg dorthin im Programm REPowerEU festgelegten Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energie werden jedoch laut Prognose der Internationalen Energieagentur IEA deutlich verfehlt.

Sorge vor weiter steigenden Brotpreisen und Bäckersterben

Wien/Linz - Nach einem bereits erfolgten Preisanstieg für Brot von etwa 25 Prozent warnt der Chef der oberösterreichischen Pfahnl-Mühle, Andreas Pfahnl, im "Oberösterreichischen Volksblatt" vor einem weiteren Kostenauftrieb von 15 bis 20 Prozent. "2023 bringt für uns eine Versechsfachung der Stromkosten auf 300.000 Euro pro Monat", so der Geschäftsführer von Österreichs zweitgrößter Mühle nach Leipnik Lundenburger aus dem Raiffeisen-Imperium. Die Regierung müsse rasch handeln.

Westbalkan-Gipfel mit Nehammer in Tirana

Tirana - Der EU-Westbalkangipfel findet am Dienstag in der albanischen Hauptstadt Tirana statt. Das Treffen wird erstmals in der Westbalkan-Region abgehalten. Dies sei ein "starkes Signal der Annäherung", teilte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der Österreich beim Gipfel vertritt, im Vorfeld mit. Die Hauptthemen dabei werden die gemeinsame Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs, der EU-Erweiterungsprozess, die Stärkung der Sicherheit und der Kampf gegen illegale Migration sein.

Edtstadler zu Gesprächen über EU-Ratsvorsitz in Schweden

Stockholm - EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) informiert sich am Dienstag in Stockholm über die Schwerpunkte des schwedischen EU-Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2023. Dazu trifft sie ihre Amtskollegin Jessika Roswall in Stockholm. Edtstadler will zudem den Sitz der schwedischen Migrationsbehörde und ein Abschiebezentrum im Norden der Ostseemetropole besuchen. Schweden hat seit Mitte Oktober eine Mitte-rechts-Regierung, die einen schärferen Kurs in der Ausländerpolitik verfolgt.

Abschied von Jiang Zemin in China

Peking - Mit einer Trauerfeier und drei Schweigeminuten hat China Abschied vom gestorbenen früheren Staats- und Parteichef Jiang Zemin genommen. Vor einem Porträt und der Urne auf dem Podium würdigte Staats- und Parteichef Xi Jinping seinen Vorgänger am Dienstag in der Großen Halle des Volkes in Peking als "großen Staatsmann" und "bewährten kommunistischen Kämpfer".

Paar schnitt Schwangere in Mexiko auf und stahl Ungeborenes

Coatzacoalcos - Im Osten Mexikos ist eine schwangere Frau gestorben, nachdem zwei Angreifer sie aufgeschnitten haben, um ihr ungeborenes Kind zu stehlen. Ein Mann und eine Frau sollen ihr Opfer aufgeschnitten haben, um das Baby herauszuholen, weil die Angreiferin selbst keine Kinder bekommen kann, sagte ein Beamter am Montag, der anonym bleiben wollte.

