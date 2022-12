Rekordliste an Mangelberufen für 2023

Wien - Der Fachkräftemangel in Österreich spiegelt sich in der Liste der Mangelberufe wider. Die Liste für 2023 ist die bisher umfangreichste: Sie beinhaltet 100 bundesweite sowie 58 regionale Berufe und ist damit die umfangreichste bisher. Für diese Berufe gibt es erleichterte Zulassungsvoraussetzungen für den Erhalt der Rot-Weiß-Rot-Karte und damit Zugang zum Arbeitsmarkt, geht aus einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums hervor.

NGOs brauchen mehr Geld für Flüchtlingsunterbringung

Wien - Trotz des winter-üblichen Rückgangs an Asylanträgen bleibt die Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen prekär. Darauf machten am Dienstag in diesem Bereich tätige Hilfsorganisationen in einer gemeinsamen Pressekonferenz aufmerksam. Sie verlangten akut einen Teuerungsausgleich. Die Lebensbedingungen in den überfüllten Bundesquartieren seien "völlig untragbar", meinte Caritas-Generalsekretärin Anna Parr.

Hörsaal-Besetzungen an Unis weiten sich aus

Wien - Die Hörsaal-Besetzungen an den Universitäten weiten sich aus. Seit Dienstagabend halten Studierende auch das Auditorium der Universität für angewandte Kunst Wien okkupiert. Seit Mitte November besetzen kleinere Gruppen von Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Erde brennt" schon Hörsäle der Unis Wien, Salzburg und Innsbruck und der Akademie der bildenden Künste. Gefordert wird eine radikale Wende in der Klima-, Sozial- und Bildungspolitik.

EU-Finanzminister beraten über Mittel-Kürzung für Ungarn

Brüssel/Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und seine EU-Kollegen beraten am Dienstag über Milliarden-Kürzungen von Finanzmitteln für Ungarn. Brunner zeigte sich im Vorfeld abwartend, er sei gespannt, was die tschechische Ratspräsidentschaft mit Ungarn "über Nacht" verhandelt habe. Klar sei, "dass die Rechtsstaatlichkeit nicht zu diskutieren ist, das ist ein Grundpfeiler der Europäischen Union", betonte Brunner am Rande des Treffens. Steuergeld müsse "korrekt" verwendet werden.

Westbalkan-Gipfel mit Nehammer in Tirana

Tirana - Der EU-Westbalkangipfel findet am Dienstag in der albanischen Hauptstadt Tirana statt. Das Treffen wird erstmals in der Westbalkan-Region abgehalten. Dies sei ein "starkes Signal der Annäherung", teilte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der Österreich beim Gipfel vertritt, im Vorfeld mit. Die Hauptthemen dabei werden die gemeinsame Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs, der EU-Erweiterungsprozess, die Stärkung der Sicherheit und der Kampf gegen illegale Migration sein.

Edtstadler zu Gesprächen über EU-Ratsvorsitz in Schweden

Stockholm - EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) informiert sich am Dienstag in Stockholm über die Schwerpunkte des schwedischen EU-Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2023. Dazu trifft sie ihre Amtskollegin Jessika Roswall in Stockholm. Edtstadler will zudem den Sitz der schwedischen Migrationsbehörde und ein Abschiebezentrum im Norden der Ostseemetropole besuchen. Schweden hat seit Mitte Oktober eine Mitte-rechts-Regierung, die einen schärferen Kurs in der Ausländerpolitik verfolgt.

