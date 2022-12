Moskau meldet erneuten Beschuss von russischem Flugplatz

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In Russland hat es nach Angaben örtlicher Behörden erneut einen Drohnenangriff auf ein Ziel der kritischen Infrastruktur gegeben. Auf einem Flugplatz in der südwestrussischen Region Kursk geriet demnach bei einem Drohnenangriff ein Öltank in Brand. Am Montag lagen bereits russische Angaben über zwei ähnliche Vorfälle vor.

Edtstadler bekräftigt Nein zu Schengen-Erweiterung

Stockholm/Wien - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat Österreichs Nein zur Schengen-Erweiterung bekräftigt. "Wir können nicht für die Erweiterung des Schengen-Raums stimmen, weil es dabei auch um die Frage der Sicherheit der europäischen Bürger geht", sagte Edtstadler am Dienstag nach einem Treffen mit ihrer schwedischen Amtskollegin Jessika Roswall in Stockholm. Schwedens EU-Ratsvorsitz im ersten Halbjahr 2023 komme "zur richtigen Zeit, um dieses Thema anzugehen".

EU-Finanzminister beraten über Mittel-Kürzung für Ungarn

Brüssel/Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und seine EU-Kollegen beraten am Dienstag über Milliarden-Kürzungen von Finanzmitteln für Ungarn. Brunner zeigte sich im Vorfeld abwartend, er sei gespannt, was die tschechische Ratspräsidentschaft mit Ungarn "über Nacht" verhandelt habe. Klar sei, "dass die Rechtsstaatlichkeit nicht zu diskutieren ist, das ist ein Grundpfeiler der Europäischen Union", betonte Brunner am Rande des Treffens. Steuergeld müsse "korrekt" verwendet werden.

Rekordliste an Mangelberufen für 2023

Wien - Der Fachkräftemangel in Österreich spiegelt sich in der Liste der Mangelberufe wider. Die Liste für 2023 ist die bisher umfangreichste: Sie beinhaltet 100 bundesweite sowie 58 regionale Berufe und ist damit die umfangreichste bisher. Für diese Berufe gibt es erleichterte Zulassungsvoraussetzungen für den Erhalt der Rot-Weiß-Rot-Karte und damit Zugang zum Arbeitsmarkt, geht aus einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums hervor.

Hunderte bei Jungforscherdemo für bessere Arbeitsbedingungen

Wien - Am Dienstag sind in Wien Hunderte Jungforscherinnen und -forscher und Mittelbau-Lehrende für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. Vor der Zentrale der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, wo heute die Verhandlungen zu den Uni-Kollektivverträgen begonnen haben, forderten sie lautstark Lohnerhöhungen, die mindestens die tatsächliche Teuerung abdecken. Zudem müssten die Kettenverträge an den Unis endlich abgeschafft werden. Dafür zeigten sie sich auch streikbereit.

NGOs brauchen mehr Geld für Flüchtlingsunterbringung

Wien - Trotz des winter-üblichen Rückgangs an Asylanträgen bleibt die Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen prekär. Darauf machten am Dienstag in diesem Bereich tätige Hilfsorganisationen in einer gemeinsamen Pressekonferenz aufmerksam. Sie verlangten akut einen Teuerungsausgleich. Die Lebensbedingungen in den überfüllten Bundesquartieren seien "völlig untragbar", meinte Caritas-Generalsekretärin Anna Parr.

