Moskau meldet erneuten Beschuss von russischem Flugplatz

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In Russland hat es nach Angaben örtlicher Behörden erneut einen Drohnenangriff auf ein Ziel der kritischen Infrastruktur gegeben. Auf einem Flugplatz in der südwestrussischen Region Kursk geriet demnach bei einem Drohnenangriff ein Öltank in Brand. Am Montag lagen bereits russische Angaben über zwei ähnliche Vorfälle vor. Russland rechtfertigt unterdessen die schweren Raketenangriffe auf zivile Objekte in der Ukraine als militärisch notwendig.

Regierung will in Österreich Gewaltambulanzen einführen

Wien - Die Regierung hat am Dienstag anlässlich der weltweiten Initiative "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" bei einem Gewaltschutzgipfel in Wien angekündigt, dass in Österreich Gewaltambulanzen eingeführt werden sollen. Damit könne die Verurteilungsrate verdoppelt werden, sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Außerdem wurde auf bereits getroffene sowie geplante Maßnahmen zur Gewaltprävention hingewiesen.

Justizministerium befasst in Missbrauchsfall Fachaufsicht

Wien/Wiener Neustadt - Im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule über 15 Jahre hinweg zumindest 40 unmündige Buben auch unter Einsatz von K.o.-Tropfen missbraucht und fotografiert bzw. gefilmt haben dürfte, hat das Justizministerium die Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften in Einzelstrafsachen eingeschaltet. Eine Prüfung wurde eingeleitet. Dabei geht es um die Frage, wie eine erste Anzeige gegen den Pädagogen "versanden" konnte.

Österreicher gut zwölf Tage im Jahr im Krankenstand

Wien - Die Österreicher waren im Vorjahr im Schnitt gut zwölf Tage im Krankenstand. Damit hat sich die Zahl gegenüber 2020 kaum verändert. Das zeigt die Fehlzeitenstatistik, die vom Wifo im Auftrag der Sozialversicherung erstellt wurde. Konkret verbrachten die unselbstständig Beschäftigten im Jahresverlauf durchschnittlich 12,3 Kalendertage im Krankenstand, 2020 waren es 12,7. Es gab zwar mehr Fälle, die dauerten aber kürzer. Corona-Genesungen brauchten mehr Zeit.

Westbalkan-Gipfel - Nehammer lobt EU-Balkan-Aktionsplan

Tirana - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bezeichnet den Aktionsplan der EU-Kommission für die Balkanroute am Dienstag als "ersten wichtigen Schritt". Bei seiner Ankunft beim EU-Westbalkangipfel in der albanischen Hauptstadt Tirana betonte Nehammer, dass es Österreich aber nicht nur um die Westbalkan-Route gehe, sondern auch um die Migrationsroute über Bulgarien, Rumänien, Ungarn nach Österreich. Erneut bekräftigte er sein Nein zur Schengen-Erweiterung um Bulgarien und Rumänien.

Stichwahl um umkämpften Senatssitz in Georgia begonnen

Washington - Im US-Staat Georgia hat vier Wochen nach den US-Kongresswahlen Dienstagfrüh (Ortszeit) eine Stichwahl um den letzten offenen Sitz im Senat begonnen. Bei der Wahl treten der demokratische Senator Raphael Warnock und sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker erneut gegeneinander an. Keiner der beiden war im ersten Anlauf bei der Kongresswahl auf mehr als 50 Prozent der Stimmen gekommen - nach dem Wahlrecht in Georgia wurde daher eine Stichwahl nötig.

Studenten protestieren in Ostchina gegen Lockdown an Uni

Peking - Im Osten Chinas haben Studenten in der Nacht auf Dienstag gegen einen Lockdown an ihrer Universität protestiert. Auf in Onlinenetzwerken veröffentlichten und von der Nachrichtenagentur AFP geprüften Videos ist eine Menschenmenge an der Technischen Universität Nanjing zu sehen, die fordert, den Campus verlassen zu dürfen. "Eure Macht kommt von den Studenten, nicht von Euch selbst" ist als Slogan zu hören, gefolgt von: "Helft den Studenten!"

Wiener Börse tendiert im Verlauf weiterhin schwach

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Dienstagnachmittag um 0,57 Prozent auf 3.193,42 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls leicht im Minus. Erneut gab es keine Unterstützung von den Übersee-Börsen. Am US-Markt gab es am Vortag deutliche Abschläge zu verzeichnen, und aktuell zeichnet sich ein wenig bewegter Auftakt in New York ab. In Asien fehlte ein einheitlicher Trend.

