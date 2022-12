25 Festnahmen in deutscher Reichsbürgerszene

Karlsruhe/Wien - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat Mittwochfrüh 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. Rund 3.000 Beamte seien in elf deutschen Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde. Es wurden auch in Österreich und Italien Durchsuchungen durchgeführt. Mit Ausnahme einer Russin waren alle Festgenommenen nach Angaben der Bundesanwaltschaft deutsche Staatsbürger.

Stichwahl in US-Bundesstaat Georgia geht an Demokrat Warnock

Atlanta (Georgia)/Washington - Im US-Bundesstaat Georgia hat der demokratische Senator Raphael Warnock die Stichwahl gegen seinen republikanischen Herausforderer Herschel Walker gewonnen. Das meldeten die US-Fernsehsender CNN und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen. Die Demokraten von Präsident Joe Biden bauen damit ihre hauchdünne Mehrheit im US-Senat aus. Knapp einen Monat nach den Kongresswahlen in den USA wurde in Georgia der letzte Sitz im Senat vergeben.

Erneutes Hick-Hack um Mikl-Leitner im ÖVP-U-Ausschuss

Wien - Erneut zum Hick-Hack um die Zulässigkeit von Fragen ist am Mittwoch die Befragung von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ausgeartet. Gleich zu Beginn klagte Mikl-Leitner, dass aufgrund des anstehenden Landtagswahlkampfs "letzte Dämme brechen". Erneute Fragen von SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer zur Agentur Media Contacta beeinspruchte die ÖVP meist erfolglos - aussagekräftige Antworten gab es aber nicht.

Ministerium und Sodexo weisen Kritik an Klimabonus zurück

Wien - Das Klimaschutzministerium und die Firma Sodexo weisen Kritik am Klimabonus zurück. So stellte jüngst die SPÖ in den Raum, dass das Gutschein-Unternehmen Sodexo "kräftig mitverdient" habe. Die kolportierte Summe von 21 Millionen Euro bezeichnete Sodexo-Chef Andreas Sticha vor Journalisten als "Mythos", laut Ministerium hat Sodexo 7,9 Millionen Euro bekommen. Eine Mindest-Abnahmemenge sei nicht vereinbart worden. Die SPÖ sieht sich in ihrer Kritik dennoch bestätigt.

29-Jährige wegen Mordverdachts an Vater in Tirol vor Gericht

Innsbruck - Eine 29-Jährige hat sich am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts des Mordes verantworten müssen. Sie soll im November 2021 in Neustift im Stubaital ihren Vater mit einem Küchenmesser attackiert und ihm zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben, an deren Folgen der 57-Jährige schließlich verstarb. Vor Gericht gestand sie die Tat. Sie habe "zugestochen und ihn getötet", sagte die Angeklagte.

Nach KV-Einigung doch kein Streik bei A1 Telekom

Wien - Nach sechs Verhandlungsrunden gibt es einen KV-Abschluss für die rund 10.000 Beschäftigten bei der teilstaatlichen, börsennotierten A1 Telekom. Damit ist ein zuvor im Raum stehender Streik für den morgigen Marienfeiertag hinfällig. Laut Einigung erhält jeder in Vollzeit für die ersten drei Quartale des Jahres pro Person 2.750 Euro netto, jeweils zu einem Drittel mit Quartalsanfang ausbezahlt. Ab Oktober gilt eine 7,3-prozentige Gehaltserhöhung für alle.

910 Opfer bei Schlag gegen Menschenhandel in Europa entdeckt

Wien - In der letzten Oktoberwoche haben Polizisten in ganz Europa Schwerpunktkontrollen gegen den grenzüberschreitenden Menschen-, Drogen- und Waffenhandel sowie Schlepperei durchgeführt. Insgesamt wurden 910 Opfer von Menschenhändlern identifiziert und 636 Verdächtige festgenommen, berichtete die europäische Polizeibehörde Europol. In Österreich wurden acht mutmaßliche Täter ausgeforscht und 16 potenzielle Opfer gefunden, hieß es vom Bundeskriminalamt.

Möglicher Kronzeuge Schmid erhält Rückhalt durch Geständnis

Wien - Der ehemalige Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid hat mittlerweile den Kronzeugen-Status in mehreren die ÖVP betreffenden Ermittlungen beantragt. Rückhalt könnte er durch das Geständnis einer Grazer Beratungsfirma erfahren. Konkret geht es dabei um vom Finanzministerium bezahlte Beratungsleistungen, die der ÖVP zur Vorbereitung auf die Regierungsverhandlungen gedient haben sollen, berichteten "Presse" und "Standard" am Mittwoch.

