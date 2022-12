Weitere Beschuldigte nach "Reichsbürger"-Großrazzia erwartet

Berlin - Die deutschen Sicherheitsbehörden rechnen nach der Großrazzia in der "Reichsbürger"-Szene mit weiteren Beschuldigten und Durchsuchungen. Am Mittwoch waren bei einem der größten Polizeieinsätze gegen Extremisten - auch in Österreich und Italien - 25 Menschen wegen Umsturzplänen festgenommen worden; aktuell gibt es 54 Beschuldigte. Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt (BKA) sowie der Generalbundesanwalt zeigten sich überzeugt von der Ernsthaftigkeit der Umsturzpläne.

Eskalation in Peru: Abgesetzter Präsident festgenommen

Lima - In Peru ist der Machtkampf zwischen dem linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo und dem Parlament eskaliert. Der Kongress enthob Castillo am Mittwoch des Amtes, nachdem dieser zuvor die Auflösung des Parlaments verkündet hatte. Kurz darauf wurde Castillo festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Andina berichtete. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Rebellion. Vizepräsidentin Dina Boluarte wurde als neue Staatschefin vereidigt.

Wirecard-Prozess beginnt in München

München/Aschheim - In München beginnt am Donnerstag der Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Wirecard-Vorstandschef, dem Österreicher Markus Braun, und seinen beiden Mitangeklagten vor, eine kriminelle Bande gebildet, die Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber um 3,1 Mrd. Euro geprellt zu haben. Die vierte Strafkammer des Münchner Landgerichts hat rund 100 Verhandlungstage bis ins Jahr 2024 angesetzt.

EU-Innenminister entscheiden über Schengenraum-Erweiterung

EU-weit/Brüssel - Die EU-Innenminister entscheiden am Donnerstag in Brüssel über die Erweiterung des Schengenraums um Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Während die Aufnahme Kroatiens in den grenzkontrollfreien Schengenraum als sicher gilt, lehnt vor allem Österreich den Beitritt Bulgariens und Rumäniens ab. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begründet die Ablehnung mit der hohen Zahl von Asylanträgen in Österreich und fordert weitere Maßnahmen von der EU-Kommission.

Nehammer will Schengen-Entscheidung um ein Jahr verschieben

EU-weit/Brüssel/Wien - Wenige Stunden vor dem entscheidenden EU-Innenministertreffen hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) das Nein Österreichs zum Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens bekräftigt. Bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit dem Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, plädierte Nehammer am Mittwochabend in Wien dafür, die Entscheidung auf den nächsten Herbst zu verschieben. Weber äußerte Verständnis für die Sorgen und Anliegen Österreichs, nicht aber für das Veto.

Corona - Für Weiss mittlerweile "ganz andere Krankheit"

Innsbruck - Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Uni-Klinik für Innere Medizin, Günter Weiss, sieht Corona bzw. Covid-19 mittlerweile als "ganz andere Krankheit als noch vor einem Jahr." Das Virus habe sich mittlerweile "eingereiht in andere saisonale respiratorische Infektionen bzw. Erkrankungen", sagte Weiss im APA-Interview. Vor einem Jahr habe man im Zuge der Delta-Variante noch "schwere Fälle" festgestellt - dies habe sich mittlerweile "dramatisch geändert."

Ausschreitungen bei Scala-Premiere in Mailand

Mailand - Die Mailänder Scala hat am Mittwochabend ihre neue Saison mit der russischen Oper "Boris Godunow" von Modest Mussorgski eröffnet. Die Premiere mit vielen prominenten Gästen wurde von Protesten überschattet. Eine Gruppe linksradikaler Aktivisten versuchte, die Sperren vor dem Eingang des Theaters zu durchbrechen, sie wurde jedoch von den Sicherheitskräften zurückgedrängt. Die Aktivisten demonstrierten gegen hohe Energiepreise und gegen die Rechtsregierung in Rom.

EU schlägt neuntes Sanktionspaket vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Kommission hat am Mittwoch ein neuntes Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. Wegen des Ukraine-Kriegs will die Europäische Union Sanktionen gegen die russische Armee sowie drei weitere russische Banken verhängen. Das schlug EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Mitgliedstaaten am Mittwoch in Brüssel vor. Insgesamt sollen nach ihren Worten fast 200 weitere Institutionen und Verantwortliche mit Vermögens- und Einreisesperren in Europa belegt werden.

