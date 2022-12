Wirecard-Prozess startete in München

München - In München hat am Donnerstag mit 45-minütiger Verspätung der Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Wirecard-Vorstandschef, dem Österreicher Markus Braun, und seinen beiden Mitangeklagten vor, eine kriminelle Bande gebildet, die Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber um 3,1 Mrd. Euro geprellt zu haben.

Erste Hinrichtung im Zusammenhang mit Protesten im Iran

Teheran - Im Iran ist erstmals ein Todesurteil im Zusammenhang mit den seit fast drei Monaten anhaltenden Protesten gegen die Staatsführung in Teheran vollstreckt worden. Wie die Justizbehörde auf ihrer Website Misan Online mitteilte, wurde am Donnerstag ein Mann hingerichtet, der Ende September bei einer Straßenblockade in Teheran ein Mitglied der paramilitärischen Basij-Milizen verletzt hatte.

Eskalation in Peru: Abgesetzter Präsident festgenommen

Lima - In Peru ist der Machtkampf zwischen dem linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo und dem Parlament eskaliert. Der Kongress enthob Castillo am Mittwoch des Amtes, nachdem dieser zuvor die Auflösung des Parlaments verkündet hatte. Kurz darauf wurde Castillo festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Andina berichtete. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Rebellion. Vizepräsidentin Dina Boluarte wurde als neue Staatschefin vereidigt.

EU-Innenminister entscheiden über Schengenraum-Erweiterung

EU-weit/Brüssel - Die EU-Innenminister entscheiden am Donnerstag in Brüssel über die Erweiterung des Schengenraums um Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Während die Aufnahme Kroatiens in den grenzkontrollfreien Schengenraum als sicher gilt, blockiert vor allem Österreich bei Bulgarien und Rumänien. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begründet dies mit der hohen Zahl von Asylanträgen in Österreich und fordert weitere Maßnahmen der EU-Kommission. Bulgarien und Rumänien reagieren verärgert.

Weitere Beschuldigte nach "Reichsbürger"-Großrazzia erwartet

Berlin - Die deutschen Sicherheitsbehörden rechnen nach der Großrazzia in der "Reichsbürger"-Szene mit weiteren Beschuldigten. Am Mittwoch waren bei einem der größten Polizeieinsätze gegen Extremisten - auch in Österreich und Italien - 25 Menschen wegen Umsturzplänen festgenommen worden. Es gibt 54 Beschuldigte. Thüringens Innenminister Georg Maier warf der AfD vor, eine Schnittstelle für Rechtsextreme zu sein. Laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist die Demokratie gefährdet.

Klimaaktivisten blockieren Münchner Flughafen

München - Wegen eines Klimaprotests ist nach Angaben des Münchner Flughafens am Donnerstag eine der beiden Start- und Landebahnen des Airports gesperrt worden. Laut einem Sprecher des Flughafens haben sich Aktivisten am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt. Mit Beeinträchtigungen im Luftverkehr sei zu rechnen. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Erneut haben Klimaschutz-Demonstranten nach eigenen Angaben auch versucht, den Betrieb am Berliner Flughafen zu stören.

NEOS starten Petition gegen Korruption

Wien - Die NEOS starten eine Petition gegen Korruption. "3 1⁄2 Jahre nach dem Ibiza-Video ist fast alles immer noch möglich. Deine Unterschrift soll der Regierung ein Denkzettel sein. Und eine Aufforderung, es besser zu machen", heißt es in der Petition, die ab dem morgigen Freitag, dem Welt-Antikorruptionstag, unter https://parlament.neos.eu/mission-moeglich für zehn Tage zur Unterschrift aufliegt.

Kulturstaatssekretär legt sich mit Scala-Chef Meyer an

Mailand - Am Rande der Scala-Premiere mit der russischen Oper "Boris Godunow" am Mittwochabend sorgt der italienische Kulturstaatssekretär Vittorio Sgarbi für Diskussionen. Dieser sprach sich dafür aus, dass nach mehreren ausländischen Intendanten wieder ein Italiener die Leitung der Scala übernehmen sollte, die aktuell der Ex-Chef der Wiener Staatsoper, der Franzosen Dominique Meyer, inne hat.

