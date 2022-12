Erste Hinrichtung im Zusammenhang mit Protesten im Iran

Teheran - Im Iran ist nach Angaben von Staatsmedien erstmals seit Beginn der Massenproteste vor annähernd drei Monaten ein Demonstrant hingerichtet worden. Der Mann sei Ende September in Teheran verhaftet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag. Ein Revolutionsgericht in der Hauptstadt Teheran habe ihn gemäß islamischer Rechtsauffassung wegen "Kriegsführung gegen Gott" zum Tode verurteilt.

Frau nach Wien gelockt und eingesperrt

Wien - Mit dem Versprechen auf ein besseres Leben soll ein 57-Jähriger eine 45-Jährige vor etwa einem Monat nach Wien gelockt, ihr anschließend Reisepass und Bankomatkarte abgenommen und sie in seiner Wohnung eingesperrt haben. Es kam offenbar immer wieder zu körperlicher bzw. sexueller Gewalt. Am Mittwoch gelang der Frau die Flucht, der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

US-Basketballerin Griner aus russischer Haft entlassen

Moskau - Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist in einem Gefangenenaustausch freigelassen worden. Sie wurde gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor Bout auf dem Flughafen in Abu Dhabi ausgetauscht, wie das russische Außenministerium in Moskau am Donnerstag mitteilte. Die Verhandlungen hatten seit Monaten angedauert.

Eskalation in Peru: Abgesetzter Präsident festgenommen

Lima - Perus Präsident Pedro Castillo hat hoch gepokert, aber sein Blatt überreizt: Mit der Auflösung des Kongresses wollte der linke Politiker einem Misstrauensvotum im Parlament zuvorkommen - doch letztlich hat er sich verkalkuliert. Sowohl sein eigenes Kabinett als auch die Opposition witterten einen Staatsstreich und ließen den früheren Dorfschullehrer auflaufen. Am Ende des Tages war die bisherige Vizepräsidentin Dina Boluarte neue Staatschefin.

Kroatien tritt 2023 dem Schengen-Raum bei

EU-weit/Brüssel - Der Weg für den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen ist frei. Darauf verständigten sich die zuständigen Minister der 26 Schengen-Staaten am Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel. Die Kontrollen an den Landgrenzen des beliebten Urlaubslands sollen bereits Anfang des kommenden Jahres wegfallen. Unterdessen blockiert vor allem Österreich die Schengen-Aufnahme von Bulgarien und Rumänien.

Rund 240.000 vorzeitige Tode in der EU wegen schlechter Luft

Kopenhagen/EU-weit/Brüssel - Bis 2050 will die Europäische Union Schadstoffe in der Umwelt umfassend reduzieren - ein neuer Bericht zeigt nun aber ein gemischtes Bild des bisherigen Erfolges. In den Bereichen Verkehrslärm und Abfall droht die EU bereits die selbst gesteckten Ziele bis 2030 zu verfehlen. Es sind daher weitere Anstrengungen notwendig, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der EU-Umweltagentur EEA hervorgeht.

Regierung verteidigt Brutto-Auszahlung des Pflegebonus

Wien - Die Regierung hat am Donnerstag die Brutto-Auszahlung des Pflegebonus verteidigt. Angehörige der Pflegeberufe haben mit dem Dezember-Gehalt einen Zuschuss von rund 2.000 Euro brutto bekommen. Betroffene und auch die Gewerkschaft beklagten, dass davon nach Abzug der Lohnnebenkosten (Steuer, Sozialversicherung) oft nicht einmal 1.000 Euro netto übrig blieben.

Wiener Börse am Nachmittag gut behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag kaum bewegt gezeigt. Der ATX hielt gegen 14.45 Uhr mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 3.171,17 Punkten. Auch an anderen Börsen gab es im Verlauf nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften derzeit die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank abwarten. Stark gesucht waren am Nachmittag OMV und legten 2,0 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern.

