Österreich gegen Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens

Brüssel/Sofia/Bukarest - Österreich hat gegen den Beitritt Rumäniens und Bulgariens in den grenzkontrollfreien Schengenraum ein Veto eingelegt. Das bestätigte Innenminister Gerhard Karner(ÖVP) am Donnerstag in Brüssel am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen. Karner begründet dies mit der hohen Zahl von Asylanträgen in Österreich und fordert weitere Maßnahmen der EU-Kommission. Die Aufnahme beider Länder blockierten auch die Niederlande. Der Weg für Kroatien in den Schengenraum ist indes frei.

Einschränkungen für Gastpatienten in Wien

Wien - Gastpatienten werden in Wiens Spitälern nur noch in Ausnahmefällen behandelt. Das hat der Wiener Gesundheitsverbund in einem Schreiben an die ärztlichen Direktoren der Krankenhäuser angeordnet. Demnach sollen jene Personen, die keine Akutversorgung bzw. keine Behandlungen, die nur in Wiens Spitälern angeboten werden, benötigen, an ihre Heimatbundeslälnder verwiesen werden.

Haushaltsenergiepreise stiegen im Oktober um 50 Prozent

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie waren im Oktober um 50 Prozent höher als im Jahr davor, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex hervor. Die Energiepreise lagen weiterhin auf Rekordniveau und waren die zentralen Treiber der Inflation. November-Zahlen deuten zumindest kurzfristig auf eine leichte Entspannung bei den Spritpreisen hin, bei den Pelletspreisen dürfte der Aufwärtstrend vorerst gestoppt sein.

Pensionierungswelle im Öffentlichen Dienst rollt weiter

Wien - Die Pensionierungswelle im Öffentlichen Dienst rollt unaufhaltsam weiter. Bis 2034 werden rund 45 Prozent der Beschäftigten des Bundes in den Ruhestand wechseln. Das Durchschnittsalter der Bundesbediensteten liegt um mehr als fünf Jahre über jenem in der Privatwirtschaft. Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männer sind im Bund deutlich geringer und haben einen neuen Tiefststand erreicht. Das geht aus dem der APA vorliegenden Personaljahrbuch 2022 des Bundes hervor.

Wien und Berlin unterzeichnen Luftsicherheitsabkommen

Berchtesgaden - Mit einem Luftsicherheitsabkommen wollen Deutschland und Österreich die grenzübergreifende Kontrolle von möglicherweise gefährlichen Zivilflugzeugen besser regeln. Deutschlands Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will das Abkommen am Freitag (16.30 Uhr) mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Berchtesgaden in Bayern unterzeichnen.

Moskau holte mit Gefangenenaustausch Waffenhändler Bout heim

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In Moskau bejubeln nationalistische Kreise die Heimkehr von Viktor Bout, dem "Händler des Todes". Der in den USA inhaftierte Waffenhändler wurde am Donnerstag gegen die US-Basketballerin Brittney Griner ausgetauscht, die in Russland wegen Drogenbesitzes einsaß. In Kiew will unterdessen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der russischen Führung wegen "Minen-Terrors" den Prozess machen lassen.

London: Russland greift wieder mit iranischen Drohnen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach mehreren Wochen Pause hat Russland nach britischen Angaben die Ukraine vermutlich wieder mit Hilfe iranischer Drohnen angegriffen. Falls entsprechende Berichte verifiziert würden, bedeute dies, dass Russland Nachschub erhalten habe, teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag in seinem täglichen Geheimdienstbericht mit.

Ibiza-Drahtzieher Hessenthaler stellte Gnadengesuch

Wien - Der mutmaßliche Drahtzieher des "Ibiza-Videos" Julian Hessenthaler hat ein Gnadengesuch gestellt. Das berichtet der "Standard" (Freitagausgabe). Hessenthaler war wegen eines Drogen-Delikts zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Eine von ihm eingebrachte Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom OGH im Oktober zurückgewiesen. In Sachen Ibiza-Video war ein Verfahren gegen ihn im Juni eingestellt worden.

