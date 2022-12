IV-Präsident: Absage der Arbeitsmarktreform ist Affront

Wien - Der IV-Präsident Georg Knill kritisiert das Scheitern der Bundesregierung bei einer versuchten Reform der Arbeitslosenversicherung massiv. Er spricht von einem "Affront für all jene, die tagtäglich daran arbeiten, unser Land voranzutreiben und unseren Standort zu sichern", denn die Reform hätte mehr Anreize zum Einstieg in den Arbeitsmarkt zum Ziel gehabt. Und da in den nächsten Jahren mehr als 500.000 Arbeitskräfte fehlen würden, hat die IV nun eigene Maßnahmen-Vorschläge.

Schengen-Veto - Rumänien ruft Botschafter nach Hause zurück

Bukarest - Rumänien greift nach dem Veto Österreichs gegen den Schengen-Beitritt des Landes zu drastischen diplomatischen Mitteln, um die Eiszeit zwischen Bukarest und Wien zu signalisieren: Das rumänische Außenamt rief am Donnerstag seinen Botschafter in Österreich, Emil Hurezeanu, für Konsultationen in das Heimatland zurück.

Ukraine: Gesamte Front in Donezk unter russischem Beschuss

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Ostukraine neue Angriffe gestartet. Die gesamte Frontlinie in der Region Donezk werde unter Beschuss genommen, sagte der Gouverneur der Region, Pawlo Kyrylenko, im Fernsehen. Die heftigsten Kämpfe gebe es in der Nähe der Städte Bachmut und Awdijiwka. Nach britischen Angaben setzte Russland nach mehreren Wochen Pause vermutlich auch wieder iranische Drohnen ein.

Pensionierungswelle im Öffentlichen Dienst rollt weiter

Wien - Die Pensionierungswelle im Öffentlichen Dienst rollt unaufhaltsam weiter. Bis 2034 werden rund 45 Prozent der Beschäftigten des Bundes in den Ruhestand wechseln. Das Durchschnittsalter der Bundesbediensteten liegt um mehr als fünf Jahre über jenem in der Privatwirtschaft. Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männer sind im Bund deutlich geringer und haben einen neuen Tiefststand erreicht. Das geht aus dem der APA vorliegenden Personaljahrbuch 2022 des Bundes hervor.

Zeilinger wird Ehrendoktor an der Uni Innsbruck

Innsbruck - Einen Tag vor der Verleihung des Physik-Nobelpreises an Anton Zeilinger in Stockholm, erfährt der Quantenphysiker eine besondere Ehre in der Heimat: Das Rektorat der Universität Innsbruck beschloss diese Woche, Zeilinger "für seine hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen" ein Ehrendoktorat zu verleihen, wie es in einer Aussendung am Freitag hieß. Zeilinger war von 1990 bis 1999 Universitätsprofessor am Innsbrucker Institut für Experimentalphysik.

Kind in Tirol belästigt, Vater verletzte Verdächtigen schwer

Kufstein - Ein neunjähriges Mädchen ist am Donnerstag im Geschäft eines Einkaufszentrums im Tiroler Kufstein offenbar von einem 39-Jährigen unsittlich berührt worden. Videoaufzeichnungen, auf denen der Verdächtige erkennbar war, wurden gesichert, berichtete die Polizei. Der Vater des Mädchens stellte später den mutmaßlichen Täter, verletzte ihn mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht schwer und wollte den 39-jährigen selbst zur Polizei bringen, indem er ihn in ein Auto drängte.

NEOS wollen "heilige Kuh" Deutschförderklasse schlachten

Wien - Nach Öffentlichwerden einer Studie der Uni Wien, die erheblichen Weiterentwicklungsbedarf bei den Deutschförderklassen zeigt, haben die NEOS die Regierung zum Schlachten dieser "heiligen Kuh" aufgefordert. "So wie die Deutschförderklassen jetzt angelegt sind, verhindern sie Integration statt sie zu fördern", so NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. Sie und Integrationssprecher Yannick Shetty plädieren dafür, Schulen bei der Sprachförderung mehr Freiheiten zu geben.

Rechnungshof sieht Miliz nicht gut aufgestellt

Wien - Der Rechnungshof (RH) sieht die österreichische Miliz nicht besonders gut aufgestellt. Laut einem aktuellen Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, fehlten sowohl Personal, als auch Fertigkeiten und Material. Aufgrund des derzeitigen Grundwehrdienst-Systems - also sechs Monate plus einer freiwilligen Möglichkeit zur Fortsetzung - gebe es außerdem keine Planungssicherheit. Kritik üben die Prüfer auch an der Umsetzung der Teilmobilmachung der Miliz im Rahmen der Pandemie.

