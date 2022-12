Korruptionsverdacht - EU-Parlaments-Vize festgenommen

Brüssel - Ermittlungen zu Korruption, Geldwäsche und versuchter Einflussnahme eines Golfstaats erschüttern das Europaparlament. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft gab es am Freitag 16 Durchsuchungen. Fünf Personen wurden festgenommen, darunter auch die Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili. Sie wurde aus ihrer griechischen Partei - der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (PASOK) - ausgeschlossen, die Fraktion im EU-Parlament setzte Kailis Mitgliedschaft aus.

Mindestens 24 Demonstranten im Iran droht Hinrichtung

Teheran - Mindestens 24 Demonstranten droht im Iran die Hinrichtung wegen ihrer Beteiligung an den systemkritischen Protesten. Die iranische Tageszeitung "Etemad" veröffentlichte am Samstag eine von der Justizbehörde zusammengestellten Liste, auf der 25 Demonstranten "Kriegsführung gegen Gott" vorgeworfen wird. Nach der islamischen Rechtsauffassung steht darauf das Todesurteil. Der auch auf der Liste aufgeführte Rap-Musiker Mohsen S. war bereits am Donnerstag hingerichtet worden.

Landau sieht "hausgemachte Unterbringungskrise"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Caritas-Präsident Michael Landau zeigt Unverständnis bezüglich der Unterbringungskrise in Österreich, die er mit einer unnötigen Herbergsuche vergleicht. "Die Situation ist fordernd, aber das ist eine hausgemachte Unterbringungskrise, ein Machtspiel zwischen Bund und Ländern, das auf dem Rücken von Schutz suchenden Menschen ausgetragen wird", sagte er im APA-Interview. Ähnliche Beweggründe sieht er im Veto Österreichs gegen den Schengenbeitritt Rumäniens und Bulgariens.

Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält den Physik-Nobelpreis

Stockholm - Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält am Samstag in Stockholm den Physik-Nobelpreis 2022. Der 77-jährige Wissenschafter teilt sich die mit zehn Mio. Schwedischen Kronen (rund 900.000 Euro) dotierte Auszeichnung mit dem französischen Physiker Alain Aspect und seinem US-Kollegen John Clauser. Sie werden "für Experimente mit verschränkten Photonen, Nachweis der Verletzung der Bellschen Ungleichungen und wegweisender Quanteninformationswissenschaft" geehrt.

Zwei Millionen Liter Öl aus Pipeline in den USA ausgetreten

New York - Durch ein Leck in einer Pipeline in den USA sind offenbar mehr als zwei Millionen Liter Öl ausgelaufen. Der Ölaustritt aus der Keystone-Pipeline im US-Bundesstaat Kansas sei eingedämmt, erklärte am Freitag (Ortszeit) der kanadische Betreiber TC Energy. Sollten sich die Schätzungen von bis zu 2,2 Millionen Liter Rohöl bestätigen, dann wäre es nach Angaben von Aktivisten die größte Katastrophe dieser Art in den USA seit 2013.

Polizisten bestreifen Wiener Adventmärkte auch in Zivil

Wien - Die Wiener Christkindlmärkte werden heuer regelrecht gestürmt. Ihre Überwachung ist in den vergangenen Jahren stetig verstärkt worden, die Polizei sowohl in Uniform als auch in Zivil im Einsatz. "Der Schwerpunkt liegt auf dem konsequenten Vorgehen gegen Eigentumskriminalität, im Wesentlichen Diebstähle", hieß es aus dem Innenministerium. Ein weiterer Fokus seien Maßnahmen zur Prävention terroristischer Bedrohungen.

Europäischer Filmpreis mit österreichischen Favoriten

Reykjavik/Wien - Es wird ernst für Marie Kreutzer: Die österreichische Erfolgsregisseurin ist eine der Favoriten auf den Europäischen Filmpreis, der am Samstag im Konzertsaal Harpa in Islands Hauptstadt Reykjav�k vergeben wird. Dabei ist Kreutzers Sisi-Drama "Corsage" im Rennen um die Ehrung als bester Film, Kreutzer selbst in der Sparte als beste Regisseurin nominiert. Und ihre Luxemburger Hauptdarstellerin Vicky Krieps darf auf die Trophäe als beste Schauspielerin hoffen.

Hongkonger Demokratieaktivist erneut zu Haft verurteilt

Hongkong - Der Hongkonger Demokratieaktivist Jimmy Lai ist erneut zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der zuständige Richter sprach den 75-Jährigen am Samstag wegen Verstößen gegen den Mietvertrag für die Büros seiner inzwischen auf massiven Druck der Behörden eingestellten Zeitung "Apple Daily" schuldig. Er verhängte eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten.

