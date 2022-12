Korruptionsverdacht - EU-Parlaments-Vize festgenommen

Brüssel - Ermittlungen zu Korruption, Geldwäsche und versuchter Einflussnahme eines Golfstaats erschüttern das Europaparlament. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft gab es am Freitag 16 Durchsuchungen. Fünf Personen wurden festgenommen, darunter auch die Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili. Sie wurde aus ihrer griechischen Partei - der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (PASOK) - ausgeschlossen, die Fraktion im EU-Parlament setzte Kailis Mitgliedschaft aus.

Brauereien sollen 24 Stunden bestreikt werden

Wien - Nach fünf ergebnislosen Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag und ersten Warnstreiks in der Brauindustrie rufen die Gewerkschaften ab Sonntagabend zu einem vorerst 24-stündigen Streik auf. Beginn ist für Beschäftigte im Schichtdienst am Sonntag um 22 Uhr, hieß es in einer Aussendung. Für alle anderen startet der Ausstand am Montag. Abgewendet werden könne der Streik nur durch ein "brauchbares Angebot", so die Arbeitnehmervertreter.

Landau sieht "hausgemachte Unterbringungskrise"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Caritas-Präsident Michael Landau zeigt Unverständnis bezüglich der Unterbringungskrise in Österreich, die er mit einer unnötigen Herbergsuche vergleicht. "Die Situation ist fordernd, aber das ist eine hausgemachte Unterbringungskrise, ein Machtspiel zwischen Bund und Ländern, das auf dem Rücken von Schutz suchenden Menschen ausgetragen wird", sagte er im APA-Interview. Ähnliche Beweggründe sieht er im Veto Österreichs gegen den Schengenbeitritt Rumäniens und Bulgariens.

Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält den Physik-Nobelpreis

Stockholm - Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält am Samstag in Stockholm den Physik-Nobelpreis 2022. Der 77-jährige Wissenschafter teilt sich die mit zehn Mio. Schwedischen Kronen (rund 900.000 Euro) dotierte Auszeichnung mit dem französischen Physiker Alain Aspect und seinem US-Kollegen John Clauser. Sie werden "für Experimente mit verschränkten Photonen, Nachweis der Verletzung der Bellschen Ungleichungen und wegweisender Quanteninformationswissenschaft" geehrt.

Zwei Millionen Liter Öl aus Pipeline in den USA ausgetreten

New York - Durch ein Leck in einer Pipeline in den USA sind offenbar mehr als zwei Millionen Liter Öl ausgelaufen. Der Ölaustritt aus der Keystone-Pipeline im US-Bundesstaat Kansas sei eingedämmt, erklärte am Freitag (Ortszeit) der kanadische Betreiber TC Energy. Sollten sich die Schätzungen von bis zu 2,2 Millionen Liter Rohöl bestätigen, dann wäre es nach Angaben von Aktivisten die größte Katastrophe dieser Art in den USA seit 2013.

Mindestens 24 Demonstranten im Iran droht Hinrichtung

Teheran - Mindestens 24 Demonstranten droht im Iran die Hinrichtung wegen ihrer Beteiligung an den systemkritischen Protesten. Die iranische Tageszeitung "Etemad" veröffentlichte am Samstag eine von der Justizbehörde zusammengestellten Liste, auf der 25 Demonstranten "Kriegsführung gegen Gott" vorgeworfen wird. Nach der islamischen Rechtsauffassung steht darauf das Todesurteil. Der auch auf der Liste aufgeführte Rap-Musiker Mohsen S. war bereits am Donnerstag hingerichtet worden.

Neue Frist für Voranmeldung zu Energiekostenzuschuss

Wien - Unternehmen, die besonders von den hohen Energiepreisen betroffen sind, erhalten im Jänner eine Nachfrist für die Voranmeldung zum Energiekostenzuschuss. Das teilte das Wirtschaftsministerium in einer Aussendung am Samstag mit. Ursprünglich war die Frist, die Voraussetzung für eine Antragstellung ist, am 28. November ausgelaufen. Nun gibt es von 16. bis 20. Jänner 2023 eine neue Möglichkeit dazu. Bisher haben sich rund 87.000 Unternehmen vorangemeldet.

Zehntausende demonstrieren in Bangladesch für Neuwahlen

Dhaka - In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka haben zehntausende Anhänger der größten Oppositionspartei BNP gegen Regierungschefin Sheikh Hasina demonstriert und Neuwahlen gefordert. "Sheikh Hasina ist eine Stimmen-Diebin", riefen die Demonstranten, die sich am Samstag auf dem Sportgelände Golapbagh und umliegenden Straßen versammelten.

