"Triangle of Sadness" dominiert 35. Europäischen Filmpreis

Reykjavik/Wien - "Triangle of Sadness" von Ruben Östlund ist der große Gewinner des 35. Europäischen Filmpreises. Bei der Gala in Islands Hauptstadt Reykjav�k setzte sich die Satire des Schweden sowohl in der Königskategorie Bester Film als auch in den Sparten Regie und Drehbuch sowie mit Zlatko Burić bei den Darstellern gegen die Konkurrenz durch. Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage" indes konnte immerhin bei den Darstellerinnen triumphieren.

Frankreich ringt England im Viertelfinal-Schlager 2:1 nieder

Al Khor - Frankreich darf bei der Fußball-WM in Katar weiter von einer erfolgreichen Titelverteidigung träumen. Der Weltmeister von 2018 räumte am Samstag im Viertelfinal-Schlager in Al Khor den Vize-Europameister England mit 2:1 (1:0) aus dem Weg. Tore von Aurelien Tchouameni (17.) und Olivier Giroud (78.) reichten den Franzosen. Englands Kapitän Harry Kane verwertete zwar einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (54.), schoss einen weiteren aber über das Tor (84.).

EU-Vizeparlamentspräsidentin von Metsola suspendiert

Brüssel - Die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene EU-Abgeordnete Eva Kaili ist als Vizeparlamentspräsidentin des Europäischen Parlaments suspendiert worden. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola entzog der 44-Jährigen "mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben" als ihre Stellvertreterin, wie eine Sprecherin Metsolas am Samstagabend mitteilte. Kaili und vier weitere Verdächtige waren am Freitag in Brüssel im EU-Parlament festgenommen worden.

Brauereien sollen 24 Stunden bestreikt werden

Wien - Nach fünf ergebnislosen Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag und ersten Warnstreiks in der Brauindustrie rufen die Gewerkschaften ab Sonntagabend zu einem vorerst 24-stündigen Streik auf. Beginn ist für Beschäftigte im Schichtdienst am Sonntag um 22 Uhr, hieß es in einer Aussendung. Für alle anderen startet der Ausstand am Montag. Abgewendet werden könne der Streik nur durch ein "brauchbares Angebot", so die Arbeitnehmervertreter.

EU-Staaten beschließen 18-Milliarden-Paket für Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Staaten haben sich auf ein Milliardenpaket für die kriegsgebeutelte Ukraine verständigt. Allerdings wurde der Beschluss am Samstag gegen die Gegenstimme Ungarns gefasst, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr. Der Entscheidung zufolge sollen im Laufe des kommenden Jahres 18 Milliarden Euro als Kredit an Kiew gezahlt werden.

Schwere Kämpfe in der Ost-Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Im Osten der Ukraine haben sich russische und ukrainische Truppen schwere Kämpfe geliefert. Russische Truppen setzten am Samstag ihre Vorstöße bei Bachmut und Awdijiwka im Donbass fort, während ukrainische Truppen eine Reihe von russisch besetzten Städten unter Artilleriebeschuss nahmen. Explosionen wurden auch von der Krim gemeldet, als dort die russische Flugabwehr aus noch ungenannten Gründen aktiv wurde.

