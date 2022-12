EU-Vizeparlamentspräsidentin von Metsola suspendiert

Brüssel - Die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene EU-Abgeordnete Eva Kaili ist als Vizeparlamentspräsidentin des Europäischen Parlaments suspendiert worden. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola entzog der 44-Jährigen "mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben" als ihre Stellvertreterin, wie eine Sprecherin Metsolas am Samstagabend mitteilte. Kaili und vier weitere Verdächtige waren am Freitag in Brüssel im EU-Parlament festgenommen worden.

"Triangle of Sadness" dominiert 35. Europäischen Filmpreis

Reykjavik/Wien - "Triangle of Sadness" von Ruben Östlund ist der große Gewinner des 35. Europäischen Filmpreises. Bei der Gala in Islands Hauptstadt Reykjav�k setzte sich die Satire des Schweden sowohl in der Königskategorie Bester Film als auch in den Sparten Regie und Drehbuch sowie mit Zlatko Burić bei den Darstellern gegen die Konkurrenz durch. Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage" indes konnte immerhin bei den Darstellerinnen triumphieren.

Baby kommt im Flugzeug auf die Welt

Amsterdam - Während eines KLM-Flugs von Ecuador nach Amsterdam hat eine junge Frau unverhofft ein Baby zur Welt gebracht. Einige Stunden vor der Landung hatte die Frau Schmerzen im Bauch und ging auf die Toilette. Dort gebar sie nach kurzen Wehen das Kind, teilte die Klinik Spaarnse Gasthuis in Haarlem mit, in die Mutter und Sohn nach der Landung gebracht wurden.

Private Mission zum Mond gestartet

Cape Canaveral - Eine Rakete mit einem kommerziellen japanischen Mondlander ist Richtung Mond gestartet. Bei Erfolg wäre es die weltweit erste private Mondmission. Die Rakete vom Typ Falcon 9 des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk hob am Sonntag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Sie brachte den Lander "Hakuto-R" der japanischen Firma ispace auf den Weg zum Erdtrabanten.

EU besorgt über Nähe der Türkei zu Russland

EU-weit/Brüssel - Die Europäische Union ist besorgt, dass die Türkei eine zu enge Partnerschaft mit Russland pflegt - trotz des Angriffskriegs der Russen in der Ukraine und der scharfen westlichen Sanktionen gegen Moskau. Die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei und Russland gebe "Anlass zu großer Sorge", heißt es in einem Schreiben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell an das EU-Parlament, aus dem die Funke Mediengruppe (Sonntag) zitiert.

SPÖ-Chefin appelliert an ÖVP-Landeshauptleute wegen Gaspreis

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner appelliert an die ÖVP-Landeshauptleute, ihren Einfluss in Sachen Gaspreisdeckel geltend zu machen. Die Bundesländer hatten im Rahmen der Landeshauptleutekonferenz in der Vorwoche vom Bund geschlossen einen Energieschutzschirm für Österreich analog zur deutschen Gaspreisbremse gefordert. Die SPÖ will in der kommenden Woche dazu einen Antrag im Nationalrat einbringen, so Rendi-Wagner in einem Brief an die Landeschefs der ÖVP-regierten Länder.

Vulkan Fuego in Guatemala wieder ausgebrochen

Guatemala-Stadt - In Guatemala ist der gefährliche Vulkan Fuego erneut ausgebrochen. Die Behörden meldeten am Samstag konstante Explosionen, eine bis zu 500 Meter hohe Lava-Fontäne sowie eine Aschesäule, die über einen Kilometer weit in den Himmel aufsteigt. Auf eine Evakuierung der angrenzenden Gemeinden wurde aber zunächst verzichtet.

Raumkapsel Orion kehrt nach Mondmission zur Erde zurück

Washington - Die unbemannte Orion-Raumkapsel der Mondmission Artemis 1 soll am Sonntag auf die Erde zurückkehren. Die Wasserlandung im Pazifik vor der Küste Kaliforniens ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA für 18.40 Uhr (MEZ) geplant. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wird den Hitzeschild der Kapsel auf eine harte Probe stellen, denn er muss Temperaturen von rund 2.800 Grad Celsius standhalten. Das ist etwa halb so heiß wie auf der Sonnenoberfläche.

