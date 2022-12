Mann erschießt in Cafe in Rom drei Frauen

Rom - Ein Mann hat am Sonntag in Rom in einem Caf� auf einige Personen geschossen. Er tötete drei Frauen. Außerdem gab es vier Verletzte, drei von ihnen erlitten schwere Wunden. Zwei der Opfer befanden sich in Lebensgefahr. Das Motiv für die Tat soll ein Streit unter Bewohnern eines Mehrparteienhauses gewesen sein, berichteten italienische Medien.

Kanzler kündigt neuen Energiekostenzuschuss an

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigt einen weiteren Energiekostenzuschuss für Unternehmen an. Aufgrund des neuen deutschen Modells für eine Gaspreisbremse habe man hier einen Nachbesserungsbedarf - es dürfe keinen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie geben, so der Kanzler in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Die Maßnahme werden gerade zwischen Finanz-, Wirtschafts- und Infrastrukturministerium verhandelt und soll noch vor Weihnachten vorliegen.

EU besorgt über Nähe der Türkei zu Russland

EU-weit/Brüssel - Die Europäische Union ist besorgt, dass die Türkei eine zu enge Partnerschaft mit Russland pflegt - trotz des Angriffskriegs der Russen in der Ukraine und der scharfen westlichen Sanktionen gegen Moskau. Die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei und Russland gebe "Anlass zu großer Sorge", heißt es in einem Schreiben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell an das EU-Parlament, aus dem die Funke Mediengruppe (Sonntag) zitiert.

KV-Brauereien - Weitere Verhandlungsrunde heute Nachmittag

Wien - Die Brauindustrie startet nach den gestern angekündigten Warnstreiks doch noch einen weiteren Versuch auf eine Einigung in den Kollektivvertragsverhandlungen. Heute Nachmittag, ab 15 Uhr, kommen die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer erneut zusammen, die Verhandlungen sind bis 19 Uhr anberaumt. "Wir haben Gesprächsbereitschaft signalisiert, die Arbeitgeberseite ist auf uns zugekommen", hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA.

Korruptionsverdacht im EU-Parlament - Gespräche am Montag

Brüssel - Wegen des Korruptionsskandals um ihre Stellvertreterin Eva Kaili hat die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, die Fraktionsvorsitzenden für Montagnachmittag zu einem informellen Treffen eingeladen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Parlamentskreisen erfuhr, soll es bei dem Treffen mit den Chefs der Parlamentsfraktionen "um Kailis Absetzung und weitere Schritte" gehen.

Baby kommt im Flugzeug auf die Welt

Amsterdam - Während eines KLM-Flugs von Ecuador nach Amsterdam hat eine junge Frau unverhofft ein Baby zur Welt gebracht. Einige Stunden vor der Landung hatte die Frau Schmerzen im Bauch und ging auf die Toilette. Dort gebar sie nach kurzen Wehen das Kind, teilte die Klinik Spaarnse Gasthuis in Haarlem mit, in die Mutter und Sohn nach der Landung gebracht wurden.

Private Mission zum Mond gestartet

Cape Canaveral - Eine Rakete mit einem kommerziellen japanischen Mondlander ist Richtung Mond gestartet. Bei Erfolg wäre es die weltweit erste private Mondmission. Die Rakete vom Typ Falcon 9 des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk hob am Sonntag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Sie brachte den Lander "Hakuto-R" der japanischen Firma ispace auf den Weg zum Erdtrabanten.

Russland verstärkt Produktion von Vernichtungswaffen

Moskau - Russland verstärkt nach den Worten des ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew die Produktion von Waffen der neuen Generation, die potenziell auch gegen den Westen eingesetzt werden könnten. Der Feind habe sich nicht nur im "Gouvernement Kiew verschanzt", schrieb Medwedew am Sonntag im Messengerdienst Telegram und bezeichnete damit Gebiete in der heutigen Ukraine, die unter dem Zaren zum Russischen Reich gehörten.

