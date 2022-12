Kanzler kündigt neuen Energiekostenzuschuss an

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigt einen weiteren Energiekostenzuschuss für Unternehmen an. Aufgrund des neuen deutschen Modells für eine Gaspreisbremse habe man hier einen Nachbesserungsbedarf - es dürfe keinen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie geben, so der Kanzler in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Die Maßnahme werden gerade zwischen Finanz-, Wirtschafts- und Infrastrukturministerium verhandelt und soll noch vor Weihnachten vorliegen.

Ukrainische Truppen greifen besetzte Stadt Melitopol an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Truppen haben die von Russland besetzte Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine angegriffen. Nach Angaben der von Russland installierten Besatzungsverwaltung wurden dabei zwei Menschen getötet und zehn verletzt. Auch der im Exil befindliche ukrainische Bürgermeister der strategisch wichtigen Stadt bestätigte den am Samstagabend begonnenen Angriff und sprach von Dutzenden getöteten "Invasoren". Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben nicht.

Erdogan sprach mit Putin über Nutzung von Getreidekorridor

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Damaskus - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben seines Büros ein weiteres Telefonat mit Russlands Staatschef Wladimir Putin geführt. In dem Gespräch sei es unter anderem darum gegangen, über den für ukrainische Getreideexporte eingerichteten Schiffskorridor im Schwarzen Meer auch andere Lebensmittelprodukte und Rohstoffe zu transportieren.

Korruptionsverdacht im EU-Parlament: Vizepräsidentin in Haft

Brüssel - Wegen des Korruptionsskandals im Europaparlament hat die belgische Justiz Haftbefehl gegen vier Verdächtige erlassen. "Sie werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt", teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag in Brüssel mit. Wie aus Justizkreisen verlautete, gehört auch Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili dazu. Laut der Staatsanwaltschaft wurde am Sonntag die Wohnung eines weiteren EU-Abgeordneten durchsucht.

KV-Brauereien - Weitere Verhandlungsrunde heute Nachmittag

Wien - Die Brauindustrie startet nach den gestern angekündigten Warnstreiks doch noch einen weiteren Versuch auf eine Einigung in den Kollektivvertragsverhandlungen. Heute Nachmittag, ab 15 Uhr, kommen die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer erneut zusammen, die Verhandlungen sind bis 19 Uhr anberaumt. "Wir haben Gesprächsbereitschaft signalisiert, die Arbeitgeberseite ist auf uns zugekommen", hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA.

Erdogan kündigt für 2023 letzte Kandidatur an

Istanbul/Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach eigenen Worten bei einem Wahlsieg nächstes Jahr nicht noch einmal kandidieren. Der 68-Jährige kündigte bei einem Auftritt im nordtürkischen Samsun am Samstag an, 2023 ein "letztes Mal" um die Unterstützung der Nation zu bitten. Danach werde er an jüngere Politiker übergeben. Mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP hofft Erdogan auf einen Erfolg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen spätesten im Juni.

Lichtermeer am Ring heuer für Inklusion

Wien - "Für eine inklusive Gesellschaft" demonstriert am 18. Dezember ab 18 Uhr heuer die Initiative #YesWeCare mit einem Lichtermeer auf der Wiener Ringstraße. Im Vorjahr war man ebenfalls kurz vor Weihnachten mit einer ähnlichen Aktion für ein Gedenken an die an Covid-19 verstorbenen Menschen auf die Straße gegangen. Diesmal geht es unter anderem um ein Recht auf ein 11. und 12. Schuljahr für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Westbahn fährt jetzt auch nach Innsbruck

Innsbruck - Die Westbahn ist ab nun auch bis nach Tirol auf Schiene. Am Sonntag wurde eine öffentlichkeitswirksame Jungfernfahrt von Wien nach Innsbruck gemacht, ebendiese Strecke fährt der private Bahnbetreiber ab sofort dreimal täglich. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) sprach bei einem Pressetermin am Innsbrucker Hauptbahnhof von einem "historischen Tag".

