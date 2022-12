KV-Verhandlungen - Eisenbahner verhandeln, Brauer streiken

Wien - In den Lohnverhandlungen bleibt es am Montag sowohl bei den Eisenbahnern als auch bei den Brauereien spannend. Im Bahn-Sektor stehen nach einem Warnstreik vor 14 Tagen und Gesprächen in der Vorwoche am Nachmittag erneute Verhandlungen an. Beide Seiten gehen grundsätzlich optimistisch in das Gespräch, das Treffen könnte sich dennoch bis in die Nacht ziehen. Bei den Brauereien gibt es nach gescheiterten Gesprächen am Sonntag seit Sonntagabend einen 24-stündigen Streik.

Nach Razzien in Brüssel: Vier Verdächtige bleiben in U-Haft

Brüssel - Wegen des Korruptionsskandals im Europaparlament hat die belgische Justiz Haftbefehl gegen vier Verdächtige erlassen. "Sie werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt", teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag in Brüssel mit. Wie aus Justizkreisen verlautete, gehört auch Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili dazu. Laut der Staatsanwaltschaft wurde am Sonntag die Wohnung eines weiteren EU-Abgeordneten durchsucht.

EU-Außenminister beraten über Iran und Ukraine

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag (13.00 Uhr) in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Iran und in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Damit soll auf die anhaltend brutale Unterdrückung der systemkritischen Proteste in dem Land reagiert werden.

Erste Sitzung des EU-Parlaments nach Korruptionsskandal

Straßburg/Wien - Das EU-Parlament kommt am Montag in Straßburg zur ersten Plenarsitzung seit Bekanntwerden des Korruptionsskandals um Vizepräsidentin Eva Kaili und weitere Abgeordnete und Mitarbeiter zusammen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola lud die Fraktionsvorsitzenden für den Nachmittag zu einem informellen Treffen ein, bei dem es nach AFP-Informationen "um Kailis Absetzung und weitere Schritte" gehen soll.

Tote bei landesweiten Protesten gegen Perus neue Präsidentin

Lima - Bei Protesten gegen die Absetzung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo sind am Sonntag in Peru zwei Jugendliche getötet und vier Personen verletzt worden, wie die Polizei und die örtlichen Behörden mitteilten. Demonstranten forderten bei Protesten im ganzen Land den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte, Neuwahlen und die Freilassung Castillos, der sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft befindet. Ein Flughafen wurde lahmgelegt und teilweise in Brand gesetzt.

Kiew bestätigt Luftangriffe auf russisch besetzte Gebiete

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Generalstab hat am Sonntag eine Reihe von Luftangriffen gegen Ziele in den russisch besetzten Gebieten des Landes bestätigt. Zeitgleich seien seit Samstagabend eine Reihe von Kommandostellen, Unterkünften und Nachschublagern mit Rohr- und Raketenartillerie beschossen worden, heißt es in der Mitteilung der Militärführung in Kiew. Die genauen Ziele wurden jedoch nicht genannt.

Spannungen im Kosovo - Serbien will Soldaten schicken

Belgrad - Im Norden des Westbalkan-Landes Kosovo nehmen die Spannungen zwischen den Behörden und der serbischen Minderheit erneut zu: Nach einem nächtlichen Schusswechsel mit der Polizei blockierten serbische Demonstranten im Norden des Kosovo am Sonntag schon den zweiten Tag die Hauptverkehrsstraßen. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sagte am Samstagabend, dass er die NATO-Sicherungstruppe KFOR bitten wolle, serbische Polizisten und Streitkräfte im Kosovo zu stationieren.

Hörsaal-Besetzer rufen zur "Abzugsdemo" auf

Wien - Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Erde brennt" wollen nach knapp vier Wochen am Montagabend die Besetzung des Hörsaals C1 an der Uni Wien beenden. Bei einer "Abzugsdemo" will man noch einmal "gemeinsam laut sein und die Uni und die Politik an ihre Pflichten erinnern", teilten sie auf Twitter mit. Ab 18.00 Uhr soll demonstriert werden.

