KV-Verhandlungen - Eisenbahner verhandeln, Brauer streiken

Wien - In den Lohnverhandlungen bleibt es am Montag sowohl bei den Eisenbahnern als auch bei den Brauereien spannend. Im Bahn-Sektor stehen nach einem Warnstreik vor 14 Tagen und Gesprächen in der Vorwoche am Nachmittag erneute Verhandlungen an. Beide Seiten gehen grundsätzlich optimistisch in das Gespräch, das Treffen könnte sich dennoch bis in die Nacht ziehen. Bei den Brauereien gibt es nach gescheiterten Gesprächen am Sonntag seit Sonntagabend einen 24-stündigen Streik.

Zweiter Demonstrant im Iran hingerichtet

Teheran - Im Iran ist nach Angaben der Staatsmedien ein zweiter Demonstrant im Zuge der systemkritischen Proteste hingerichtet worden. Der wegen "Kriegsführung gegen Gott" angeklagte Majid-Reza R. wurde am Montag in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Der Mann soll während der Proteste im November zwei Mitglieder der berüchtigten paramilitärischen Basij-Miliz mit einem Messer ermordet haben.

Corona-Welle rollt: Ansturm auf Krankenhäuser in China

Peking - Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssen viele Krankenhäuser einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou oder Shijiazhuang erlebten Hospitäler "den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal", schrieb das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag. Kliniken seien überfüllt. Vielfach gebe es Schlangen. Patienten infizierten Ärzte und Gesundheitspersonal.

Erste Sitzung des EU-Parlaments nach Korruptionsskandal

Straßburg/Wien - Das EU-Parlament kommt am Montag in Straßburg zur ersten Plenarsitzung seit Bekanntwerden des Korruptionsskandals um Vizepräsidentin Eva Kaili und weitere Abgeordnete und Mitarbeiter zusammen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola lud die Fraktionsvorsitzenden für den Nachmittag zu einem informellen Treffen ein, bei dem es nach AFP-Informationen "um Kailis Absetzung und weitere Schritte" gehen soll.

Erste Stellungnahme der Verteidiger im Wirecard-Prozess

Aschheim - Im Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem früheren DAX-Konzern wird am Montag (9.00 Uhr) erstmals die Verteidigung auf die Anklage reagieren. Die Anwälte des früheren Vorstandsvorsitzenden Markus Braun haben eine gut zweistündige Eröffnungserklärung angekündigt. Braun selbst wird voraussichtlich erst im Laufe der kommenden Tage das Wort ergreifen. Es handelt sich um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945.

Tote bei landesweiten Protesten gegen Perus neue Präsidentin

Lima - Bei Protesten gegen die Absetzung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo sind am Sonntag in Peru zwei Jugendliche getötet und vier Personen verletzt worden, wie die Polizei und die örtlichen Behörden mitteilten. Demonstranten forderten bei Protesten im ganzen Land den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte, Neuwahlen und die Freilassung Castillos, der sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft befindet. Ein Flughafen wurde lahmgelegt und teilweise in Brand gesetzt.

EU-Außenminister beraten über Iran und Ukraine

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag (13.00 Uhr) in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Iran und in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Damit soll auf die anhaltend brutale Unterdrückung der systemkritischen Proteste in dem Land reagiert werden.

Prozess in Causa Pflegeheim startet in Niederösterreich

Wiener Neustadt - Rund um Vorfälle in einem Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) müssen sich ab Montag zwei Frauen und ein Mann vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Zu den Anklagepunkten gehören schwere Nötigung und Vernachlässigen wehrloser Personen, u.a. sollen Bewohnern Mahlzeiten nicht verabreicht worden sein. Der Tatzeitraum soll im Fall einer früheren Heimmitarbeiterin bis November 2015 zurückreichen. Die Schöffenverhandlung ist bis Mittwoch anberaumt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red