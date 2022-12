Perus neue Präsidentin möchte Wahlen auf 2024 vorziehen

Lima - Nach Protesten infolge der Amtsenthebung von Perus Präsident Pedro Castillo will seine Amtsnachfolgerin Dina Boluarte 2024 Neuwahlen abhalten lassen. Sie werde dem Kongress des südamerikanischen Landes eine Gesetzesvorlage präsentieren, um die Wahlen auf Mitte April 2024 vorziehen zu können, sagte Boluarte in einer Ansprache an die Nation in der Nacht zum Montag (Ortszeit).

Trio bestritt bei Prozessstart Vorwürfe um Pflegeheim in NÖ

Wiener Neustadt - Ein mehrtägiger Prozess gegen drei Angeklagte rund um Vorfälle in einem Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) hat am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt begonnen. Einem Mann wird schwere Nötigung angelastet. Die beiden Frauen müssen sich wegen Vernachlässigens von wehrlosen Personen verantworten. Unter anderem soll nichts gegen einen Ausbruch der Krätze unternommen worden sein. Die Angeklagten bekennen sich laut ihren Verteidigern nicht schuldig.

Bischöfe begannen Ad-limina-Besuch in Rom

Wien/Vatikanstadt - Für Österreichs Bischöfe hat am Montag die einwöchige Visite im Vatikan begonnen. Der sogenannte turnusmäßige Ad-limina-Besuch in Rom musste wegen der Coronapandemie zwei Mal verschoben werden. Zuletzt war das Episkopat 2014 geschlossen in Rom. Höhepunkt ist ein Gespräch mit Papst Franziskus, das am Freitag, dem 16. Dezember stattfinden wird. Montagfrüh feierten die Bischöfe eine gemeinsame Messe am Grab des Apostels Petrus im Petersdom.

Zweiter Demonstrant im Iran hingerichtet

Teheran - Im Iran ist ein zweiter Demonstrant im Zuge der systemkritischen Proteste hingerichtet worden. Der wegen "Kriegsführung gegen Gott" angeklagte Majid-Resa R. wurde am Montag in der Stadt Mashad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt, bestätigte die Justizbehörde auf ihrem Nachrichtenportal Mizan. Der Mann soll während der Proteste im November zwei Mitglieder der berüchtigten paramilitärischen Basij-Miliz mit einem Messer ermordet haben.

Klimaaktivisten blockieren Straßen in Innsbruck und Graz

Innsbruck/Graz/Wien - Bei klirrender Kälte und Minusgraden haben Montagfrüh Klimaaktivisten den Frühverkehr am Innsbrucker Südring und den Lendkai in Graz blockiert. In Innsbruck wurde von der Polizei eine Umleitung eingerichtet, der Stau hielt sich daher mit rund 500 Metern in Grenzen, hieß es zur APA. In Graz dauerte der Protest rund eine halbe Stunde.

Mindestens vier Kinder in England in See eingebrochen

London - Mindestens vier Kinder in England sind beim Spielen in einen zugefrorenen See eingebrochen und liegen in kritischem Zustand im Krankenhaus. Rettungskräfte und Augenzeugen sprangen in den See in der Stadt Solihull bei Birmingham und zogen die Kinder raus, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Es gebe Hinweise, dass noch zwei weitere Kinder im Wasser sein könnten. Eine Suchaktion ergab aber bis Montagfrüh keine weiteren Opfer. Zum Alter gab es zunächst keine Angaben.

