Corona-Welle rollt über China

Peking - Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssen viele Krankenhäuser einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou, Chengdu oder Shijiazhuang erlebten Hospitäler "den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal", schrieb das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag und sprach von "Covid-Chaos". Notaufnahmen sind überfüllt.

Italiener in Villach im Drogenrausch erschlagen

Villach - Ein 48 Jahre alter Italiener ist in Villach Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Der Verdächtige ist ein 36-jähriger Slowene, ermittelt wird wegen Mordverdachts. Der 36-Jährige kam laut Polizei am Sonntag gegen 17.00 Uhr auf den Posten und sagte, er habe den anderen Mann zwei Tage zuvor im Drogenrausch erschlagen. In der Wohnung fanden die Beamten den leblosen, offensichtlich durch Gewaltanwendung zu Tode gekommenen Mann.

Wegen Heizkosten wird Gemüse im Winter teuer und rar

Wien - Die Produktion von Gemüsesorten wie Tomaten, Gurken oder auch Paprika ist im heurigen Winter wegen der hohen Heizkosten vielerorts eingestellt worden. Das betrifft neben großen Exportländern wie die Niederlande auch Produzenten in Österreich, wie das ORF-Radio Ö1 am Montag berichtete. Die Folge ist, dass Gemüse im Winter knapper und damit teurer wird.

Trio bestritt bei Prozessstart Vorwürfe um Pflegeheim in NÖ

Wiener Neustadt - Ein mehrtägiger Prozess gegen drei Angeklagte rund um Vorfälle in einem Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) hat am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt begonnen. Einem Mann wird schwere Nötigung angelastet. Zwei Frauen müssen sich wegen Vernachlässigens von wehrlosen Personen verantworten. Unter anderem soll nichts gegen einen Ausbruch der Krätze unternommen worden sein. Die Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.

Perus neue Präsidentin möchte Wahlen auf 2024 vorziehen

Lima - Nach Protesten infolge der Amtsenthebung von Perus Präsident Pedro Castillo will seine Amtsnachfolgerin Dina Boluarte 2024 Neuwahlen abhalten lassen. Sie werde dem Kongress des südamerikanischen Landes eine Gesetzesvorlage präsentieren, um die Wahlen auf Mitte April 2024 vorziehen zu können, sagte Boluarte in einer Ansprache an die Nation in der Nacht zum Montag (Ortszeit).

EU-Außenminister dürften neue Iran-Sanktionen beschließen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag (13.00 Uhr) in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Iran und in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Er befürchte, das sei "unumgänglich", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor Beginn des Treffens mit seinen Amtskollegen.

Verteidiger von Ex-Wirecard-Chef setzt zu Rundumschlag an

München/Aschheim - Der Verteidiger des angeklagten Ex-Wirecard-Chefs Markus Braun versucht die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen der Staatsanwaltschaft zu erschüttern. Rechtsanwalt Alfred Dierlamm griff den ehemaligen Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, am Montag vor dem Landgericht München frontal an. Seine Aussagen gegenüber der Staatsanwaltschaft seien nicht glaubwürdig und unplausibel.

Zweiter Demonstrant im Iran hingerichtet

Teheran - Im Iran ist ein zweiter Demonstrant im Zuge der systemkritischen Proteste hingerichtet worden. Der wegen "Kriegsführung gegen Gott" angeklagte Majid-Resa R. wurde am Montag in der Stadt Mashad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt, bestätigte die Justizbehörde auf ihrem Nachrichtenportal Mizan. Der Mann soll während der Proteste im November zwei Mitglieder der berüchtigten paramilitärischen Basij-Miliz mit einem Messer ermordet haben.

