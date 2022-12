Corona-Welle rollt über China

Peking - Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssen viele Krankenhäuser einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou, Chengdu oder Shijiazhuang erlebten Hospitäler "den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal", schrieb das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag und sprach von "Covid-Chaos". Notaufnahmen sind überfüllt.

Italiener in Villach im Drogenrausch erschlagen

Villach - Ein 48 Jahre alter Italiener ist in Villach Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Der Verdächtige ist ein 36-jähriger Slowene, ermittelt wird wegen Mordverdachts. Der 36-Jährige kam laut Polizei am Sonntag gegen 17.00 Uhr auf den Posten und sagte, er habe den anderen Mann zwei Tage zuvor im Drogenrausch erschlagen. In der Wohnung fanden die Beamten den leblosen, offensichtlich durch Gewaltanwendung zu Tode gekommenen Mann.

Schulwart einer Wiener Volksschule von Mann attackiert

Wien - Der Schulwart einer Wiener Volksschule in Favoriten ist von einem Eindringling attackiert worden. Der Mann drang mit einem Komplizen gegen 4.00 Uhr in das Schulgebäude ein. Der 41-jährige Schulwart, der in dem Haus eine Dienstwohnung bewohnt, bemerkte die Eindringlinge und alarmierte die Polizei. Während der eine Mann flüchtete, entwickelte sich zwischen dem zweiten und dem Schulwart ein Handgemenge. Dabei erlitt der 41-Jährige eine Stichwunde am Gesäß.

EU-Außenminister dürften neue Iran-Sanktionen beschließen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag (13.00 Uhr) in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Iran und in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Er befürchte, das sei "unumgänglich", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor Beginn des Treffens mit seinen Amtskollegen.

Verteidiger von Ex-Wirecard-Chef setzt zu Rundumschlag an

München/Aschheim - Der Verteidiger des angeklagten Ex-Wirecard-Chefs Markus Braun versucht die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen der Staatsanwaltschaft zu erschüttern. Rechtsanwalt Alfred Dierlamm griff den ehemaligen Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, am Montag vor dem Landgericht München frontal an. Seine Aussagen gegenüber der Staatsanwaltschaft seien nicht glaubwürdig und unplausibel.

Drei Buben in England in See eingebrochen und gestorben

London - Drei Buben sind in England gestorben, nachdem sie mit mehreren Kindern beim Spielen auf einem gefrorenen See durch die dünne Eisdecke gebrochen waren. Die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren seien von Rettungskräften in der Stadt Solihull nahe Birmingham geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Allerdings konnten sie dort nicht mehr gerettet werden. Ein vierter, sechsjähriger Bub befinde sich weiterhin in kritischem Zustand.

Wegen Heizkosten wird Gemüse im Winter teuer und rar

Wien - Die Produktion von Gemüsesorten wie Tomaten, Gurken oder auch Paprika ist im heurigen Winter wegen der hohen Heizkosten vielerorts eingestellt worden. Das betrifft neben großen Exportländern wie die Niederlande auch Produzenten in Österreich, wie das ORF-Radio Ö1 am Montag berichtete. Die Folge ist, dass Gemüse im Winter knapper und damit teurer wird.

SPÖ und FPÖ thematisieren Teuerung und Asyl im Nationalrat

Wien - SPÖ und FPÖ werden in der bevorstehenden Nationalratssitzung die Themen Teuerung und Asyl ins Zentrum stellen. Während die Roten weiter auf die Einführung eines Gaspreisdeckels drängen, will FPÖ-Chef Herbert Kickl die "jämmerliche Performance" der türkis-grünen Bundesregierung im Zusammenhang mit der "derzeit stattfindenden Völkerwanderung" thematisieren. Zudem kündigte Kickl eine Demonstration gegen das geplante Bundesasylquartier im obersteirischen Kindberg am Freitag an.

