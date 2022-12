EU beschließt weitere Sanktionen gegen den Iran

Brüssel - Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU weitere Sanktionen. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten beschlossen am Montag in Brüssel einstimmig neue Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche in dem Land, wie mehrere Diplomaten der dpa bestätigten. Konkret soll es demnach um etwa 20 Personen und eine Organisation gehen. Zudem wurden auch weitere Sanktionen gegen den Iran wegen der Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine beschlossen.

EU sucht Antwort auf Korruptionsskandal - Kaili unter Druck

EU-weit/Brüssel - Die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili gerät weiter unter Druck. In ihrer Heimat Griechenland ließ die Anti-Geldwäsche-Behörde am Montag alle Vermögenswerte der 44-Jährigen einfrieren. Zugleich wurden in Straßburg die Gespräche über ihre Absetzung als Vizepräsidentin vorangetrieben. Kaili steht unter Verdacht, dass sie Geld kassiert hat, damit sie für das WM-Gastgeberland Katar Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt.

ÖVP neuerlich wegen überhöhter Wahlkampfkosten in Verdacht

Wien - Der Rechnungshof geht davon aus, dass die ÖVP die Wahlkampfkostengrenze auch bei der Nationalratswahl 2019 überschritten hat - und zwar um zumindest 525.000 Euro. Diese Zahl ergibt sich aus einer vom Rechnungshof in die Wege geleiteten Finanzprüfung durch externe Wirtschaftsprüfer. Die ÖVP selbst weist das zurück, hat ihre Angaben zu den Wahlkampfkosten 2019 aber deutlich nach oben korrigiert. Über eine etwaige Strafe entscheidet nun der Parteiensenat im Kanzleramt.

Corona-Welle rollt über China

Peking - Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssen viele Krankenhäuser einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou, Chengdu oder Shijiazhuang erlebten Hospitäler "den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal", schrieb das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag und sprach von "Covid-Chaos". Notaufnahmen sind überfüllt.

Italiener in Villach im Drogenrausch erschlagen

Villach - Ein 48 Jahre alter Italiener ist in Villach Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Der Verdächtige ist ein 36-jähriger Slowene, ermittelt wird wegen Mordverdachts. Der 36-Jährige kam laut Polizei am Sonntag gegen 17.00 Uhr auf den Posten und sagte, er habe den anderen Mann zwei Tage zuvor im Drogenrausch erschlagen. In der Wohnung fanden die Beamten den leblosen, offensichtlich durch Gewaltanwendung zu Tode gekommenen Mann.

Ex-Schülerinnen werfen in Wiener Missbrauchsfall Fragen auf

Wien/Wiener Neustadt - Im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer an einer Wiener Mittelschule, der seit 2004 bis zu seinem Suizid im Mai 2019 mindestens 40 unmündige Buben missbraucht haben dürfte, liegen der APA Aussagen von zwei Jugendlichen vor, die der Pädagoge bis zuletzt als Klassenvorstand unterrichtet hatte. Diese werfen Fragen in Richtung der Schulleitung und der Bildungsdirektion auf, sie sind auch bereits in den Bericht der von dieser eingesetzten Untersuchungskommission eingeflossen.

Trio bestritt bei Prozessstart Vorwürfe um Pflegeheim in NÖ

Wiener Neustadt - Zum Auftakt eines Prozesses rund um Vorfälle in einem Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) haben sich die drei Angeklagten am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt nicht schuldig bekannt. Einem Mann wird schwere Nötigung angelastet. Zwei Frauen müssen sich wegen Vernachlässigens von wehrlosen Personen verantworten. Unter anderem soll nichts gegen einen Ausbruch der Krätze unternommen worden sein. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet.

Bischöfe loben bei Visite im Vatikan Gesprächsklima

Wien/Vatikanstadt - Für Österreichs Bischöfe hat am Montag ihre einwöchige Visite im Vatikan begonnen. Gleich zu Beginn des Gesprächsreigens, der in einem Treffen mit Papst Franziskus am Freitag gipfelt, lobten die Vertreter der römisch-katholischen Kirche das Gesprächsklima in Rom. Man habe den Eindruck, gehört zu werden, betonten sowohl der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, als auch Kardinal Christoph Schönborn vor Journalisten.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Montagnachmittag um 0,73 Prozent und notierte bei 3.143,22 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit etwas schwächerer Tendenz. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien sowie in den USA negative Vorgaben geliefert. Die Anleger üben sich vor den noch kommenden wichtigen Ereignissen in dieser Woche in Zurückhaltung. Sowohl die US-Fed als auch die EZB geben im Wochenverlauf ihre Zinsentscheidungen bekannt.

