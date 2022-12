EU beschließt weitere Sanktionen gegen den Iran

Brüssel - Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU weitere Sanktionen. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten beschlossen am Montag in Brüssel einstimmig neue Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche in dem Land, wie mehrere Diplomaten der dpa bestätigten. Konkret soll es demnach um etwa 20 Personen und eine Organisation gehen. Zudem wurden auch weitere Sanktionen gegen den Iran wegen der Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine beschlossen.

EU sucht Antwort auf Korruptionsskandal - Kaili unter Druck

EU-weit/Brüssel - Die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili gerät weiter unter Druck. In ihrer Heimat Griechenland ließ die Anti-Geldwäsche-Behörde am Montag alle Vermögenswerte der 44-Jährigen einfrieren. Zugleich wurden in Straßburg die Gespräche über ihre Absetzung als Vizepräsidentin vorangetrieben. Kaili steht unter Verdacht, dass sie Geld kassiert hat, damit sie für das WM-Gastgeberland Katar Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt.

ÖVP neuerlich wegen überhöhter Wahlkampfkosten in Verdacht

Wien - Der Rechnungshof geht davon aus, dass die ÖVP die Wahlkampfkostengrenze auch bei der Nationalratswahl 2019 überschritten hat - und zwar um zumindest 525.000 Euro. Diese Zahl ergibt sich aus einer vom Rechnungshof in die Wege geleiteten Finanzprüfung durch externe Wirtschaftsprüfer. Die ÖVP selbst weist das zurück, hat ihre Angaben zu den Wahlkampfkosten 2019 aber deutlich nach oben korrigiert. Über eine etwaige Strafe entscheidet nun der Parteiensenat im Kanzleramt.

Corona-Welle rollt über China

Peking - Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssen viele Krankenhäuser einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou, Chengdu oder Shijiazhuang erlebten Hospitäler "den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal", schrieb das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag und sprach von "Covid-Chaos". Notaufnahmen sind überfüllt.

Perus neue Präsidentin möchte Wahlen auf 2024 vorziehen

Lima - Nach Protesten gegen die Absetzung von Perus Präsident Pedro Castillo strebt seine Nachfolgerin Dina Boluarte vorgezogene Neuwahlen an. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl soll nun im April 2024 stattfinden, und nicht erst 2026. Dem Kongress werde sie eine entsprechende Gesetzesvorlage präsentieren, sagte Boluarte in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in einer Ansprache an die Nation.

Trio bestritt bei Prozessstart Vorwürfe um Pflegeheim in NÖ

Wiener Neustadt - Zum Auftakt eines Prozesses rund um Vorfälle in einem Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) haben sich die drei Angeklagten am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt nicht schuldig bekannt. Einem Mann wird schwere Nötigung angelastet. Zwei Frauen müssen sich wegen Vernachlässigens von wehrlosen Personen verantworten. Unter anderem soll nichts gegen einen Ausbruch der Krätze unternommen worden sein. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet.

Drei Buben in England in See eingebrochen und gestorben

London - Drei Buben sind in England gestorben, nachdem sie mit mehreren Kindern beim Spielen auf einem gefrorenen See durch die dünne Eisdecke gebrochen waren. Die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren seien von Rettungskräften in der Stadt Solihull nahe Birmingham geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Allerdings konnten sie dort nicht mehr gerettet werden. Ein vierter, sechsjähriger Bub befinde sich weiterhin in kritischem Zustand.

Schulwart einer Wiener Volksschule von Mann attackiert

Wien - Der Schulwart einer Wiener Volksschule in Favoriten ist von einem Eindringling attackiert worden. Der Mann drang mit einem Komplizen gegen 4.00 Uhr in das Schulgebäude ein. Der 41-jährige Schulwart, der in dem Haus eine Dienstwohnung bewohnt, bemerkte die Eindringlinge und alarmierte die Polizei. Während der eine Mann flüchtete, entwickelte sich zwischen dem zweiten und dem Schulwart ein Handgemenge. Dabei erlitt der 41-Jährige eine Stichwunde am Gesäß.

