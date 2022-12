EU einigt sich auf Einfrieren von Geldern für Ungarn

Brüssel - Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich grundsätzlich auf das Einfrieren von für Ungarn vorgesehenen Milliardenzahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftsbudget verständigt. Die Summe soll mit 6,3 Milliarden Euro jedoch nicht so hoch ausfallen wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, bestätigte die tschechische EU-Ratspräsidentschaft in der Nacht auf Dienstag nach einer Sitzung der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel.

EU-Korruptionsskandal - Fraktionschefs für Absetzung Kailis

Straßburg - Die Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, die unter Korruptionsverdacht stehende Eva Kaili als Vizepräsidentin abzusetzen. Dieser Vorschlag sei von der sogenannten Konferenz der Präsidenten getroffen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Parlamentskreisen. Die endgültige Entscheidung darüber liegt nun beim Plenum des Parlaments, das noch am Dienstag darüber abstimmen sollte.

Eisenbahner peilen heute KV-Einigung an

Wien - Bei den Lohnverhandlungen für die Eisenbahner bleibt es weiterhin spannend. Im Bahnsektor stehen nach einem Warnstreik vor 14 Tagen und Gesprächen in der Vorwoche sowie zu Wochenbeginn heute Vormittag weitere Verhandlungen an. Es soll einen Zwei-Jahres Kollektivvertrag mit mehreren Erhöhungen geben. Beide Seiten gehen grundsätzlich optimistisch in die Gespräche. Zuletzt lagen die Forderungen der Gewerkschaft aber noch deutlich über dem Angebot der Arbeitgeber.

Schwere Kämpfe in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus der ostukrainischen Region Donezk werden erneut schwere Kämpfe gemeldet. Sowohl die Ukraine als auch Russland verwiesen auf Erfolge bei der Abwehr von Angriffen der jeweils anderen Seite. Das ukrainische Oberkommando teilte am Dienstag mit, dass die russischen Streitkräfte in zehn Gebieten der Region zurückgedrängt worden seien.

Frankreich lädt zu Konferenz für Ukraine-Wiederaufbau

Paris - In Paris findet am Dienstag eine internationale Konferenz zur Organisation der Winterhilfe für die Ukraine statt. Mit Blick auf die von Russland angerichtete Zerstörung soll es um konkrete Zusagen für den Wiederaufbau der Infrastruktur gehen. Der französische Präsident Emmanuel Macron eröffnet die Tagung gemeinsam mit seinem per Video zugeschalteten ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj.

Freispruch für einen Angeklagten in Prozess um NÖ Pflegeheim

Wiener Neustadt - Im Wiener Neustädter Prozess zur Causa Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstag ein Angeklagter laut Gericht nicht rechtskräftig vom Vorwurf der schweren Nötigung freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 62-Jährigen angelastet, einer Mitarbeiterin mit einer Klage auf 200.000 Euro gedroht zu haben, sollte sie die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses nicht unterschreiben. Der Prozess gegen zwei Frauen geht weiter.

NEOS planen "Dringliche" im Nationalrat

Wien - Die NEOS sind über das Scheitern der Reform des Arbeitslosengelds erbost. Deshalb werden sie am Mittwoch im Nationalrat eine "Dringliche Anfrage" an Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) einbringen. Denn der Stillstand der Regierung dürfe sich nicht zu einem Stillstand der Wirtschaft auswachsen, meinte Klubvize Gerald Loacker in einer Pressekonferenz Dienstagvormittag. Klubchefin Beate Meinl-Reisinger forderte einmal mehr Neuwahlen.

Polizeieinsatz in Australien endet mit sechs Toten

Sydney - Bei einem Polizeieinsatz in Australien sind sechs Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten. Die beiden Beamten hätten in einem Vermisstenfall ermittelt und seien zu einem Grundstück in der Kleinstadt Wieambilla im Bundesstaat Queensland gerufen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Sofort, als sie das Grundstück betraten, wurde auf sie geschossen - sie hatten keine Chance."

