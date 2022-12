EU einigt sich auf Einfrieren von Geldern für Ungarn

Brüssel - Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich grundsätzlich auf das Einfrieren von für Ungarn vorgesehenen Milliardenzahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftsbudget verständigt. Die Summe soll mit 6,3 Milliarden Euro jedoch nicht so hoch ausfallen wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, bestätigte die tschechische EU-Ratspräsidentschaft in der Nacht auf Dienstag nach einer Sitzung der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel.

EU-Parlament setzt Vizepräsidentin Kaili ab

Straßburg - Eva Kaili verliert wegen schwerer Korruptionsvorwürfe ihr Amt als Vizepräsidentin des Europaparlaments. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in Straßburg mit nur einer Gegenstimme für die sofortige Absetzung der in Untersuchungshaft sitzenden Politikerin aus Griechenland. Die Sozialdemokratin und ehemalige TV-Moderatorin ist eine von sechs Verdächtigen, die von den belgischen Behörden seit Freitag in dem Korruptionsskandal festgenommen worden sind.

Zeuge belastet möglichen Mittäter in Wiener Missbrauchsfall

Wien - Im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer an einer Wiener Mittelschule, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 mindestens 40 unmündige Buben missbraucht haben dürfte, liegt der APA die Aussage eines Zeugen vor, der einen möglichen Mittäter belastet. Der Zeuge hatte im Alter zwischen zwölf und 15 vor über zehn Jahren in einem Basketball-Verein unter diesem Mann trainiert, den der verstorbene Lehrer - er hatte eine leitende Funktion in dem Verein inne - zum Verein gebracht hatte.

Pariser Konferenz für schnelle Ukraine-Winterhilfe

Paris - Zum Auftakt einer Hilfskonferenz für die Ukraine hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft betont, dem Land beizustehen. "Unverzüglich geht es darum, dem ukrainischen Volk über den Winter zu helfen", sagte Macron am Dienstag in Paris. Ziel sei eine koordinierte Soforthilfe in den Bereichen Energie, Transport, Agrar sowie Wasser- und Gesundheitsversorgung. 70 Staaten, darunter Österreich, beteiligen sich an der Konferenz.

ZAMG: Minusgrade in Österreich

Wien - Die kalte Luft aus dem Norden brachte in der Nacht auf Dienstag eisige Temperaturen nach Österreich. Bei klarem Himmel und Windstille wurden an allen 280 Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Minusgrade gemessen. Zum Teil gab es auch strengen Frost mit Temperaturen bei minus 20 Grad und darunter. Am kältesten war es mit minus 23,9 Grad an der Wetterstation Schwarzau im Freiwald im Waldviertel, so die ZAMG.

140 Festnahmen bei Mafia-Razzien in Italien

Rom - Bei einer landesweiten Razzia gegen das organisierte Verbrechen hat die Polizei am Dienstag rund 140 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Die Handschellen klickten für 65 Verdächtige im süditalienischen Kalabrien und 13 in der lombardischen Stadt Brescia, wie die Behörden mitteilten. Sie sollen der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta angehören. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mafia-Vereinigung, Drogenhandel, Geldwäsche und Erpressung vor.

Drei Viertel der Wiener Spitalsärzte sind "dauerbelastet"

Wien - 75 Prozent der Spitalsärztinnen und -ärzte in Wien klagen über hohe oder sehr hohe Arbeitsbelastung. Drei Viertel sind "dauerbelastet", sagte der Wiener Ärztekammer-Vizepräsident Stefan Ferenci am Dienstag zu der aktuellen Umfrage. Größter Faktor ist der Personalmangel in der Pflege, gefolgt von bürokratischen Tätigkeiten. Die Ärztekammer forderte von der Wiener Politik bessere Rahmenbedingungen. Wenn ein Mediziner übermüdet ist, steige die Fehleranfälligkeit, warnte Ferenci.

NEOS planen "Dringliche" im Nationalrat

Wien - Die NEOS sind über das Scheitern der Reform des Arbeitslosengelds erbost. Deshalb werden sie am Mittwoch im Nationalrat eine "Dringliche Anfrage" an Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) einbringen. Denn der Stillstand der Regierung dürfe sich nicht zu einem Stillstand der Wirtschaft auswachsen, meinte Klubvize Gerald Loacker in einer Pressekonferenz Dienstagvormittag. Klubchefin Beate Meinl-Reisinger forderte einmal mehr Neuwahlen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red