EU einigt sich auf Einfrieren von Geldern für Ungarn

Brüssel - Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich grundsätzlich auf das Einfrieren von für Ungarn vorgesehenen Milliardenzahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftsbudget verständigt. Die Summe soll mit 6,3 Milliarden Euro jedoch nicht so hoch ausfallen wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, bestätigte die tschechische EU-Ratspräsidentschaft in der Nacht auf Dienstag nach einer Sitzung der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel.

EU-Korruptionsskandal - Kaili als Parlamentsvize abgesetzt

Straßburg - Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit verliert die griechische Politikerin Eva Kaili ihren Posten als Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag mit nur einer Gegenstimme des fraktionslosen Abgeordnete Mislav Kolakusic und zwei Enthaltungen in Straßburg für die Absetzung der 44-Jährigen, die seit Sonntag in Belgien in Untersuchungshaft sitzt. Zuvor hatten sich bereits die Fraktionschefs im EU-Parlament einstimmig auf diesen Schritt geeinigt.

Bosnien-Herzegowina wird EU-Beitrittskandidatenland

Brüssel - Die EU-Europaminister haben sich darauf geeinigt, Bosnien-Herzegowina den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sprach am Dienstag in Brüssel von einem "starken Zeichen in die Region und vor allem an die Menschen im Land". Offiziell bestätigt werden soll die Entscheidung beim EU-Gipfel am Donnerstag. Die EU-Kommission hatte den Kandidatenstatus im Oktober empfohlen. Er ist an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft.

Weihnachten im Nationalrat mit viel Zank

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Als eine Art Generaldebatte über die Themen der Zeit hat sich Dienstag die "Aktuelle Stunde" des Nationalrats entpuppt. Die FPÖ hatte Asyl und Sanktionen vorgegeben und erregte sich in Person von Parteichef Herbert Kickl über "Völkerwanderung" und "Kriegstreiberei". Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) verteidigte das Schengen-Veto mit EU-Kritik. Die SPÖ wiederum sprach über soziale Ungerechtigkeit, die Grünen über ein rechtsextremes Terror-Netzwerk und die NEOS über die VP-Finanzen.

Pariser Ukraine-Konferenz sammelt gut eine Milliarde Euro

Paris - Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat am Dienstag Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Es handle sich um Spenden und Sachmittel, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna. Die Hilfe solle ab sofort bis zum Ende des Winters geleistet werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war zuvor bei der Konferenz per Video zugeschaltet und hatte von mindestens 800 Millionen Euro gesprochen.

Neuseeland verbietet künftigen Generationen das Rauchen

Wellington - Neuseeland will künftigen Generationen das Rauchen gesetzlich verbieten. Das Parlament in der Hauptstadt Wellington verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Gesetzespaket. Danach darf an Menschen, die am oder nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurden, kein Tabak mehr verkauft werden. Die neuen Gesetze sollen im nächsten Jahr in Kraft treten. Neuseelands Regierung um Premierministerin Jacinda Ardern will das Land bis 2025 "rauchfrei" machen.

Haftstrafen für 400 Demonstrierende in Teheran

Teheran - Im Zusammenhang mit den Protesten im Iran sind alleine in der Hauptstadt Teheran bisher 400 Demonstrantinnen und Demonstranten zu Haftstrafen verurteilt worden. Das gab ein Sprecher der Teheraner Justizbehörde am Dienstag bekannt, wie die Nachrichtenagentur ISNA berichtete. Die Höhe der Haftstrafen liegt demnach zwischen zwei und zehn Jahren. 70 weitere Demonstrantinnen und Demonstranten seien darüber hinaus zu hohen Geldstrafen verurteilt worden.

Wiener Börse nach US-Daten mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf nach Veröffentlichung von US-Inflationsdaten im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 14.30 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 3.141,19 Einheiten. Die US-Kernteuerungsrate lag mit plus 6,0 Prozent für November etwas unter den Erwartungen. Nun dürfte sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Fed-Zinssitzung am morgigen Mittwoch richten.

