Eisenbahner-KV: Gehälter steigen mindestens um 480 Euro

Wien - In der 8. Verhandlungsrunde haben sich die Gewerkschaft vida unter der Verhandlungsführung von ÖBB-Zentralbetriebsrat Gerhard Tauchner und die Verhandler der Arbeitgeberseite unter Thomas Scheiber, Geschäftsführer der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und der Stubaitalbahn, auf einen Kollektivvertrag (KV) für die rund 50.000 Beschäftigten geeinigt.

EU einigt sich auf Einfrieren von Geldern für Ungarn

Brüssel - Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich grundsätzlich auf das Einfrieren von für Ungarn vorgesehenen Milliardenzahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftsbudget verständigt. Die Summe soll mit 6,3 Milliarden Euro jedoch nicht so hoch ausfallen wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, bestätigte die tschechische EU-Ratspräsidentschaft in der Nacht auf Dienstag nach einer Sitzung der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel.

Bosnien-Herzegowina wird EU-Beitrittskandidatenland

Brüssel - Die EU-Europaminister haben sich darauf geeinigt, Bosnien-Herzegowina den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sprach am Dienstag in Brüssel von einem "starken Zeichen in die Region und vor allem an die Menschen im Land". Offiziell bestätigt werden soll die Entscheidung beim EU-Gipfel am Donnerstag. Die EU-Kommission hatte den Kandidatenstatus im Oktober empfohlen. Er ist an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft.

Neuwahl-Anträge im Nationalrat gescheitert

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Opposition ist ein vorweihnachtliches Geschenk in Form vorgezogener Neuwahlen verwehrt geblieben. Zwei entsprechende Anträge von SPÖ bzw. FPÖ fanden Dienstagnachmittag im Nationalrat zwar Zustimmung der NEOS, nicht aber der Koalitionsparteien. SP-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner hatte gefordert: "Machen sie dem Leiden ein Ende." FP-Mandatar Christian Hafenecker sprach von der "schlechtesten Bundesregierung aller Zeiten".

Pariser Ukraine-Konferenz sammelt gut eine Milliarde Euro

Paris - Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat am Dienstag Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht. Es handle sich um Spenden und Sachmittel, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna. Die Hilfe solle ab sofort bis zum Ende des Winters geleistet werden. 415 Millionen Euro kamen für die Aufrechterhaltung der Energieversorgung zusammen. Weitere Hilfe geht in die Wasserversorgung, das Transport- und Gesundheitswesen sowie den Ernährungsbereich.

Nizza-Anschlag - Alle Angeklagten schuldig gesprochen

Paris/Nizza - Im Prozess um den wohl islamistisch motivierten Terroranschlag in Nizza vor sechseinhalb Jahren mit 86 Toten hat das Gericht zwei Angeklagte wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter Laurent Raviot sagte am Dienstagabend im Pariser Justizpalast, die beiden hätten den Attentäter moralisch und materiell unterstützt und ihn inspiriert.

US-Forscher schafften Durchbruch bei Kernfusion

Washington - Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in den USA ist ein historischer Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion gelungen. Erstmals wurde beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht, wie US-Energieministerin Jennifer Granholm am Dienstag in Washington verkündete. "Einfach ausgedrückt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts."

Freispruch für Ex-Feriencampleiter von Missbrauchsvorwurf

Innsbruck - Ein 74-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger freigesprochen worden. Dem Mann war vorgeworfen worden, im Sommer 2009 als Feriencamp-Leiter am Achensee einen neunjährigen Buben missbraucht und sich damit zusätzlich des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gemacht haben. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Wiener Börse schließt im Plus, ATX gewinnt 0,4 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Am Nachmittag hatten US-Inflationszahlen den Handel in Schwung versetzt, nachdem schwächer als erwartete Teuerungsdaten die Wahrscheinlichkeit einer etwas moderateren Zinserhöhung der Federal Reserve zur Wochenmitte erhöhten. Der ATX gewann 0,4 Prozent auf knapp 3.149 Einheiten. Unter den wichtigen Bankentitel stiegen RBI-Titel um 1,7 Prozent. OMV verteuerten sich im Ölsektor um 1,0 Prozent.

red