Messi führt Argentinien mit 3:0 über Kroatien ins WM-Finale

Lusail - Lionel Messi fehlt noch ein Sieg, um sich mit Argentinien den Traum vom WM-Titel zu erfüllen. Angeführt vom Superstar gewannen die Südamerikaner am Dienstag das erste Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Kroatien mit 3:0 (2:0). Argentinien spielt am Sonntag (16.00 Uhr) im Finale gegen den Sieger des Mittwoch-Halbfinales zwischen Titelverteidiger Frankreich und der Marokko um den dritten WM-Titel nach 1978 und 1986 und die Krönung des aktuellen Superstars.

Selenskyj: Umweltschäden beeinträchtigen Millionen Menschen

Kiew (Kyjiw) - Die Umweltschäden des russischen Krieges werden nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Millionen von Menschen über Jahre hinweg beeinträchtigen. "Dutzende von Flüssen sind verschmutzt, Hunderte von Kohleminen sind überflutet, Dutzende der gefährlichsten Unternehmen, darunter auch Chemieunternehmen, wurden durch russische Angriffe zerstört", sagt er in einer Videoansprache vor dem neuseeländischen Parlament.

IAEA stationiert Sicherheitsexperten in ukrainischen AKW

Paris - Sicherheitsexperten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sollen künftig permanent in allen vier ukrainischen Kernkraftwerken stationiert werden. Darauf einigten sich IAEA-Chef Rafael Grossi und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Dienstag in Paris, wo eine Geberkonferenz für die Ukraine stattfand. Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht.

Anwalt beteuert Unschuld Kailis

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, hat nach Angaben ihres Anwalts nichts mit dem bei ihr sichergestellten Bargeld zu tun. Sie habe "von der Existenz dieses Geldes nichts gewusst", sagte ihr Anwalt Michalis Dimitrakopoulos am Dienstag AFP. Die 44-Jährige sei "unschuldig". Nur ihr Lebensgefährte, der ebenfalls wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene Italiener Francesco Giorgi, könne "Antworten auf die Existenz dieses Geldes" geben.

Weitere Zinsanhebung durch US-Notenbank Fed erwartet

Washington - Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der siebenten deutlichen Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Fed hatte die Zinsen in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo erhöht.

EU-Parlament verleiht Sacharow-Preis an ukrainisches Volk

Straßburg - Das Europaparlament verleiht an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in Straßburg den renommierten Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach Parlamentsangaben per Video zu der feierlichen Sitzung zugeschaltet werden. Entgegennehmen werden den Preis drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren.

Apple erwägt Öffnung für andere App Stores in der EU

Cupertino /EU-weit/Brüssel - Apple bereitet sich einem Medienbericht zufolge darauf vor, in der Europäischen Union auch alternative App Stores auf seinen iPhones und iPads zuzulassen. Als Teil der Änderungen könnten Kunden Software von Drittanbietern auf ihre Geräte herunterladen, ohne Apples Online-Laden zu nutzen, meldete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. Hintergrund seien neue Vorschriften der EU-Kommission im Rahmen des Gesetzes über digitale Märkte (DMA).

US-Schutzgesetz für gleichgeschlechtliche Ehen unterzeichnet

Washington - US-Präsident Joe Biden hat ein Bundesgesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen unterzeichnet. "Dieses Gesetz und die Liebe, die es schützt, schlägt den Hass in all seinen Formen", sagte Biden bei einer Feier anlässlich der Unterzeichnung vor dem Weißen Haus am Dienstag.

