Zehn Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Luftabwehr hat zehn im Iran hergestellte Drohnen über der Hauptstadt Kiew abgeschossen. Dies teilte der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko am Mittwoch mit. Zuvor hatte Klitschko Angaben von Augenzeugen bestätigt, wonach es in der ukrainischen Hauptstadt mehrere Explosionen gab. Sie hätten sich im zentralen Schewtschenkiwskyj-Bezirk ereignet, schrieb Klitschko auf Telegram. "Die Rettungsdienste sind im Einsatz, Details später."

IAEA stationiert Sicherheitsexperten in ukrainischen AKW

Paris - Sicherheitsexperten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sollen künftig permanent in allen vier ukrainischen Kernkraftwerken stationiert werden. Darauf einigten sich IAEA-Chef Rafael Grossi und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Dienstag in Paris, wo eine Geberkonferenz für die Ukraine stattfand. Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut einer Milliarde Euro erbracht.

Anwalt beteuert Unschuld Kailis in EU-Korruptionsskandal

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, hat nach Angaben ihres Anwalts nichts mit dem bei ihr sichergestellten Bargeld zu tun. Sie habe "von der Existenz dieses Geldes nichts gewusst", sagte ihr Anwalt Michalis Dimitrakopoulos am Dienstag AFP. Die 44-Jährige sei "unschuldig". Nur ihr Lebensgefährte, der ebenfalls wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene Italiener Francesco Giorgi, könne "Antworten auf die Existenz dieses Geldes" geben.

EU-Parlament verleiht Sacharow-Preis an ukrainisches Volk

Straßburg - Das Europaparlament verleiht an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in Straßburg den renommierten Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach Parlamentsangaben per Video zu der feierlichen Sitzung zugeschaltet werden. Entgegennehmen werden den Preis drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren.

Bosnien-Herzegowina wird EU-Beitrittskandidatenland

Brüssel - Die EU-Europaminister haben sich darauf geeinigt, Bosnien-Herzegowina den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sprach am Dienstag in Brüssel von einem "starken Zeichen in die Region und vor allem an die Menschen im Land". Offiziell bestätigt werden soll die Entscheidung beim EU-Gipfel am Donnerstag. Die EU-Kommission hatte den Kandidatenstatus im Oktober empfohlen. Er ist an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft.

Weitere Zinsanhebung durch US-Notenbank Fed erwartet

Washington - Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der siebenten deutlichen Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Fed hatte die Zinsen in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo erhöht.

