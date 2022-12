13 Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Flugabwehr hat nach Behördenangaben 13 Drohnen über der Hauptstadt Kiew abgefangen. Das gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt. Im Zentrum der Drei-Millionen-Metropole wurden demnach zwei Verwaltungsgebäude und vier Wohnhäuser durch Trümmer abgeschossener Drohen beschädigt, im Umland Kiew wurden zudem ein privates Wohnhaus und ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Nach bisherigen Angaben hat der russische Angriff keine Opfer gefordert.

Vierte Frau nach Schüssen in Cafe in Rom gestorben

Rom - Eine Schussattacke am vergangenen Sonntag in Rom, bei der ein 57-Jähriger in eine Versammlung von Hausbewohnern gestürmt war und wild gefeuert hatte, hat ein weiteres Opfer gefordert. Am Dienstagabend erlag eine vierte Frau ihren tödlichen Verletzungen, teilten die Behörden mit. Zwei weitere Personen liegen noch verletzt im Krankenhaus, darunter der Mann, der den Täter entwaffnet hat.

Anwalt beteuert Unschuld Kailis in EU-Korruptionsskandal

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, hat nach Angaben ihres Anwalts nichts mit dem bei ihr sichergestellten Bargeld zu tun. Sie habe "von der Existenz dieses Geldes nichts gewusst", sagte ihr Anwalt Michalis Dimitrakopoulos am Dienstag AFP. Die 44-Jährige sei "unschuldig". Nur ihr Lebensgefährte, der ebenfalls wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene Italiener Francesco Giorgi, könne "Antworten auf die Existenz dieses Geldes" geben.

EU-Parlament verleiht Sacharow-Preis an ukrainisches Volk

Straßburg - Das Europaparlament verleiht an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in Straßburg den renommierten Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach Parlamentsangaben per Video zu der feierlichen Sitzung zugeschaltet werden. Entgegennehmen werden den Preis drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren.

Weitere Zinsanhebung durch US-Notenbank Fed erwartet

Washington - Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der siebenten deutlichen Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Fed hatte die Zinsen in den vergangenen Monaten in rasantem Tempo erhöht.

57 Medienschaffende 2022 aufgrund ihrer Arbeit getötet

Wien - Im Jahr 2022 sind 57 Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen und damit deutlich mehr als im Vorjahr. 2021 seien es noch 48 gewesen und damit rund ein Fünftel weniger, teilte am Mittwoch die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) mit. Mitverantwortlich für den Anstieg ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine, wo acht Medienschaffende - fünf davon aus dem Ausland - starben.

120 Tote nach schweren Regenfällen in DR Kongo

Kinshasa - Nach heftigen Regenfällen sind in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo nach Regierungsangaben mindestens 120 Menschen gestorben. In Teilen der 15-Millionen-Metropole Kinshasa sei es in der Nacht auf Dienstag zu großen Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Zunächst hatte das Rote Kreuz von 50 Opfern berichtet. Rettungskräfte suchten am Mittwoch weiter nach Überlebenden und Opfern.

