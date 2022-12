13 Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Flugabwehr hat nach Behördenangaben 13 Drohnen über der Hauptstadt Kiew abgefangen. Das gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt. Im Zentrum der Drei-Millionen-Metropole wurden demnach zwei Verwaltungsgebäude und vier Wohnhäuser durch Trümmer abgeschossener Drohen beschädigt, im Umland Kiew wurden zudem ein privates Wohnhaus und ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Nach bisherigen Angaben hat der russische Angriff keine Opfer gefordert.

145 Prozent Preisunterschied bei Nordmanntannen in OÖ

Linz - Preisunterschiede von bis zu 145 Prozent haben die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich bei Christbäumen festgestellt. 64 Verkaufsstände im oberösterreichischen Zentralraum wurden unter die Lupe genommen und die Kosten für Nordmanntannen (zugespitzt und im Netz) in Premiumqualität erhoben. Demnach muss man für einen 1,70 Meter großen Baum zwischen 29 und 45,90 Euro berappen. 89 Prozent der Händler haben die Preise gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Vierte Frau nach Schüssen in Cafe in Rom gestorben

Rom - Eine Schussattacke am vergangenen Sonntag in Rom, bei der ein 57-Jähriger in eine Versammlung von Hausbewohnern gestürmt war und wild gefeuert hatte, hat ein weiteres Opfer gefordert. Am Dienstagabend erlag eine vierte Frau ihren tödlichen Verletzungen, teilten die Behörden mit. Zwei weitere Personen liegen noch verletzt im Krankenhaus, darunter der Mann, der den Täter entwaffnet hat.

Post bringt bis zu 1,3 Mio. Pakete am Tag

Wien - Der Online-Handel beschert der Post deutlich mehr Arbeit. Am Spitzentag im Dezember hat die Post rund 1,3 Millionen Pakete befördert, im ganzen Dezember werden es etwa 19,6 Millionen sein, schätzt das Unternehmen. Damit wird der Vorjahreswert noch einmal leicht übertroffen. Dazu kommen bis zu 58 Mio. Briefe und Weihnachtskarten in der Adventzeit. Die Post ist nur einer von mehreren Paket-Zustellern, die gesamte Packerlflut ist also noch größer.

Twitter-Chef Musk nicht mehr reichster Mensch der Welt

New York/San Francisco/Paris - Der Twitter-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk ist in den Ranglisten der Superreichen auf Platz zwei zurückgefallen. In den Rankings "Bloomberg Billionaires" und "Forbes" belegte der bisherige Spitzenreiter am Mittwoch Platz zwei hinter dem französischen Unternehmer Bernard Arnault vom Luxusgüterkonzern LVMH. Damit verliere Musk zum ersten Mal seit 2021 den Titel als reichster Mensch der Welt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg.

120 Tote nach schweren Regenfällen in DR Kongo

Kinshasa - Nach heftigen Regenfällen sind in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo nach Regierungsangaben mindestens 120 Menschen gestorben. In Teilen der 15-Millionen-Metropole Kinshasa sei es in der Nacht auf Dienstag zu großen Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Zahlreiche Menschen seien verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, sagte Innenminister Daniel Aselo der Deutschen Presse-Agentur.

Natur 2023: Haselmaus und Verkannter Wasserschlauch gewählt

Wien - Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt in Österreich steht alljährlich im Rampenlicht, wenn Naturschutzorganisationen und wissenschaftliche Gesellschaften ausgewählte Vertreter zur "Natur des Jahres" küren. Für 2023 selektierten sie etwa die streng geschützte Haselmaus, den fleischfressenden "Verkannten Wasserschlauch", Braunkehlchen, Landkärtchen, die "Aufgeblähte Lorchel" oder ein Gestein namens Apatit.

57 Medienschaffende 2022 aufgrund ihrer Arbeit getötet

Wien - Im Jahr 2022 sind 57 Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen und damit deutlich mehr als im Vorjahr. 2021 seien es noch 48 gewesen und damit rund ein Fünftel weniger, teilte am Mittwoch die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) mit. Mitverantwortlich für den Anstieg ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine, wo acht Medienschaffende - fünf davon aus dem Ausland - starben.

