13 Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde am Mittwoch nach Behördenangaben von Russland aus mit Drohnen iranischer Bauart angegriffen. "Nach vorläufigen Angaben wurden alle 13 Drohnen von den ukrainischen Luftabwehrkräften abgeschossen", verkündete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Ukrinform in einer Videoansprache. Bei den Angriffen seien keine Menschen zu Schaden gekommen.

Offenbar mehrere Tote nach Bootsunglück im Ärmelkanal

London - Bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal sollen britischen Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben sein. Mindestens drei Menschen seien ums Leben gekommen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf eine Regierungsquelle in London. 43 Menschen sollen lebend gerettet worden sein. Nach Informationen von Sky News sollen auf dem in Seenot geratenen Boot mit Migranten an Bord rund 30 bis 50 Menschen gewesen sein.

Nachverfolgung der Corona-Infektionen in China "unmöglich"

Peking - Eine Woche nach der Lockerung der strikten Corona-Politik in China schaffen es die Behörden des Landes nicht mehr, die Ausbreitung des Virus genau zu verfolgen. Die wahre Zahl an Infektionen könne nicht mehr angegeben werden, erklärte am Mittwoch die nationale Gesundheitsbehörde. Vize-Regierungschef Sun Chunlan gab seinerseits laut Medienberichten an, dass die Zahl der Infektionen in der Hauptstadt Peking "rasant steigt".

500 Millionen für Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen

Wien - Im Ministerrat wurde am Mittwoch der angekündigte 500 Mio. Euro schwere Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen, der ab 2023 zusätzliche Unterstützung für Haushalte mit geringen Einkommen bringen soll. 50 Mio. davon sollen zur Verhinderung von Delogierungen verwendet werden. "Damit soll den Menschen die Sicherheit gegeben werden, dass sie sich ihr Leben auch weiterhin leisten können", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Anschluss an den Ministerrat.

145 Prozent Preisunterschied bei Nordmanntannen in OÖ

Linz - Preisunterschiede von bis zu 145 Prozent haben die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich bei Christbäumen festgestellt. 64 Verkaufsstände im oberösterreichischen Zentralraum wurden unter die Lupe genommen und die Kosten für Nordmanntannen (zugespitzt und im Netz) in Premiumqualität erhoben. Demnach muss man für einen 1,70 Meter großen Baum zwischen 29 und 45,90 Euro berappen. 89 Prozent der Händler haben die Preise gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Mehrere Verletzte und Schäden durch Tornados in den USA

Baton Rouge (Louisiana) - Tornados haben in den USA zahlreiche Menschen verletzt und erhebliche Sachschäden verursacht. In der Ortschaft Farmerville im südlichen Bundesstaat Louisiana habe ein Wirbelsturm mehrere Häuser zerstört oder beschädigt, teilten lokale Behörden am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Mindestens 20 Einwohner seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. "Das sind die schlimmsten Schäden, die ich in 17 Jahren gesehen habe", sagte ein Polizeisprecher dem Sender CNN.

Post bringt bis zu 1,3 Mio. Pakete am Tag

Wien - Der Online-Handel beschert der Post deutlich mehr Arbeit. Am Spitzentag im Dezember hat die Post rund 1,3 Millionen Pakete befördert, im ganzen Dezember werden es etwa 19,6 Millionen sein, schätzt das Unternehmen. Damit wird der Vorjahreswert noch einmal leicht übertroffen. Dazu kommen bis zu 58 Mio. Briefe und Weihnachtskarten in der Adventzeit. Die Post ist nur einer von mehreren Paket-Zustellern, die gesamte Packerlflut ist also noch größer.

Twitter-Chef Musk nicht mehr reichster Mensch der Welt

New York/San Francisco/Paris - Der Twitter-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk ist in den Ranglisten der Superreichen auf Platz zwei zurückgefallen. In den Rankings "Bloomberg Billionaires" und "Forbes" belegte der bisherige Spitzenreiter am Mittwoch Platz zwei hinter dem französischen Unternehmer Bernard Arnault vom Luxusgüterkonzern LVMH. Damit verliere Musk zum ersten Mal seit 2021 den Titel als reichster Mensch der Welt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red