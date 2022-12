Insolvenz-Tsunami ist laut KSV1870 ausgeblieben

Wien - Laut aktueller Hochrechnung des Kreditschutzverbandes KSV1870 haben die Firmenpleiten heuer gegenüber dem Vorjahr um 57,2 Prozent zugenommen - mit rund 4.770 Insolvenzen ist aber nicht einmal das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 mit gut 5.000 Fällen erreicht. "Es ist zu keinem Insolvenz-Tsunami gekommen, der immer wieder gerne herbeigeredet wurde", sagte KSV-Chef Ricardo-Jos� Vybiral am Mittwoch. Die Krise finde derzeit eher im Kopf statt als in der Realwirtschaft.

13 Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde am Mittwoch nach Behördenangaben von Russland aus mit Drohnen iranischer Bauart angegriffen. "Nach vorläufigen Angaben wurden alle 13 Drohnen von den ukrainischen Luftabwehrkräften abgeschossen", verkündete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Ukrinform in einer Videoansprache. Bei den Angriffen seien keine Menschen zu Schaden gekommen.

1,5 Millionen in EU-Korruptionsskandal beschlagnahmt

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Im Korruptionsskandal um das Europaparlament hat die belgische Polizei bei Hausdurchsuchungen in der Region Brüssel bisher fast 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Das teilte die belgische Bundespolizei am Mittwoch auf Twitter mit. Dazu postete sie mehrere Fotos, auf denen unter anderem ein Rollkoffer und mehrere Aktenkoffer voller Geldscheine sowie etliche Stapel mit Geldnoten zu sehen sind.

Ukrainisches Volk mit Sacharow-Preis geehrt

Straßburg - Das ukrainische Volk ist am Mittwoch in Straßburg mit dem renommierten Sacharow-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet worden. Stellvertretend für ihre Landsleute nahmen drei Ukrainerinnen und Ukrainer den Preis entgegen, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war bei der Verleihung per Video zugeschaltet und rief zu einer Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffskrieges gegen sein Land auf.

Twitter-Chef Musk nicht mehr reichster Mensch der Welt

New York/San Francisco/Paris - Der Twitter-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk ist in den Ranglisten der Superreichen auf Platz zwei zurückgefallen. In den Rankings "Bloomberg Billionaires" und "Forbes" belegte der bisherige Spitzenreiter am Mittwoch Platz zwei hinter dem französischen Unternehmer Bernard Arnault vom Luxusgüterkonzern LVMH. Damit verliere Musk zum ersten Mal seit 2021 den Titel als reichster Mensch der Welt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Offenbar mehrere Tote nach Bootsunglück im Ärmelkanal

London - Bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal sollen britischen Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben sein. Mindestens drei Menschen seien ums Leben gekommen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf eine Regierungsquelle in London. 43 Menschen sollen lebend gerettet worden sein. Nach Informationen von Sky News sollen auf dem in Seenot geratenen Boot mit Migranten an Bord rund 30 bis 50 Menschen gewesen sein.

Nachverfolgung der Corona-Infektionen in China "unmöglich"

Peking - Eine Woche nach der Lockerung der strikten Corona-Politik in China schaffen es die Behörden des Landes nicht mehr, die Ausbreitung des Virus genau zu verfolgen. Die wahre Zahl an Infektionen könne nicht mehr angegeben werden, erklärte am Mittwoch die nationale Gesundheitsbehörde. Vize-Regierungschef Sun Chunlan gab seinerseits laut Medienberichten an, dass die Zahl der Infektionen in der Hauptstadt Peking "rasant steigt".

500 Millionen für Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen

Wien - Im Ministerrat wurde am Mittwoch der angekündigte 500 Mio. Euro schwere Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen, der ab 2023 zusätzliche Unterstützung für Haushalte mit geringen Einkommen bringen soll. 50 Mio. davon sollen zur Verhinderung von Delogierungen verwendet werden. "Damit soll den Menschen die Sicherheit gegeben werden, dass sie sich ihr Leben auch weiterhin leisten können", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Anschluss an den Ministerrat.

