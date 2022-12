13 Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde am Mittwoch nach Behördenangaben von Russland aus mit Drohnen iranischer Bauart angegriffen. "Nach vorläufigen Angaben wurden alle 13 Drohnen von den ukrainischen Luftabwehrkräften abgeschossen", verkündete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Ukrinform in einer Videoansprache. Bei den Angriffen seien keine Menschen zu Schaden gekommen.

Insolvenz-Tsunami ist laut KSV1870 ausgeblieben

Wien - Laut aktueller Hochrechnung des Kreditschutzverbandes KSV1870 haben die Firmenpleiten heuer gegenüber dem Vorjahr um 57,2 Prozent zugenommen - mit rund 4.770 Insolvenzen ist aber nicht einmal das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 mit gut 5.000 Fällen erreicht. "Es ist zu keinem Insolvenz-Tsunami gekommen, der immer wieder gerne herbeigeredet wurde", sagte KSV-Chef Ricardo-Jos� Vybiral am Mittwoch. Die Krise finde derzeit eher im Kopf statt als in der Realwirtschaft.

Sieben Jahre Haft für Ehemann, der todkranke Frau erwürgte

Wien - Ein außergewöhnlicher Prozess ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein 55-jähriger, bisher unbescholtener Mann ist von einem Schwurgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er am 24. Februar 2022 seine todkranke Ehefrau erwürgt hat. Die Geschworenen verwarfen die Mordanklage und befanden den Witwer des Totschlags für schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ukrainisches Volk mit Sacharow-Preis geehrt

Straßburg - Das ukrainische Volk ist am Mittwoch in Straßburg mit dem renommierten Sacharow-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet worden. Stellvertretend für ihre Landsleute nahmen drei Ukrainerinnen und Ukrainer den Preis entgegen, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war bei der Verleihung per Video zugeschaltet und rief zu einer Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffskrieges gegen sein Land auf.

Zahl der Toten nach Explosion auf Jersey auf acht gestiegen

London - Nach der schweren Explosion in einem Wohnblock auf der britischen Kanalinsel Jersey ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. Nach dem Fund von zwei weiteren Leichen am Dienstag und Mittwoch werde nun noch ein Mensch vermisst, teilte der Polizeichef von Jersey, Robin Smith, mit. Die Suche, bei der auch Spürhunde zum Einsatz kommen, wurde fortgesetzt. Die Todesopfer wurden laut Smith noch nicht offiziell identifiziert.

Zwei Tote und mehrere Verletzte durch Tornados in den USA

Baton Rouge (Louisiana) - Tornados haben in den USA mindestens zwei Menschen das Leben gekostet und erhebliche Sachschäden verursacht. In der Gemeinde Keithville im südlichen Bundesstaat Louisiana seien die Leichen eines kleinen Jungen und seiner Mutter unweit ihres zerstörten Hausen gefunden worden, teilte das Sheriff-Büro in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) mit. Nach möglichen weiteren Opfern werde gesucht. Es sei jedoch niemand als vermisst gemeldet worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red