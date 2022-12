13 Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde am Mittwoch nach Behördenangaben von Russland aus mit Drohnen iranischer Bauart angegriffen. "Nach vorläufigen Angaben wurden alle 13 Drohnen von den ukrainischen Luftabwehrkräften abgeschossen", verkündete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Ukrinform in einer Videoansprache. Bei den Angriffen seien keine Menschen zu Schaden gekommen.

Sieben Jahre Haft für Ehemann, der todkranke Frau erwürgte

Wien - Ein außergewöhnlicher Prozess ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein 55-jähriger, bisher unbescholtener Mann ist von einem Schwurgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er am 24. Februar 2022 seine todkranke Ehefrau erwürgt hat. Die Geschworenen verwarfen die Mordanklage und befanden den Witwer des Totschlags für schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

1,5 Millionen in EU-Korruptionsskandal beschlagnahmt

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Im Korruptionsskandal um das Europaparlament hat die belgische Polizei bei Hausdurchsuchungen in der Region Brüssel bisher fast 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Das teilte die belgische Bundespolizei am Mittwoch auf Twitter mit. Dazu postete sie mehrere Fotos, auf denen unter anderem ein Rollkoffer und mehrere Aktenkoffer voller Geldscheine sowie etliche Stapel mit Geldnoten zu sehen sind.

Mehrere Verletzte nach Straßenbahnen-Kollision in Innsbruck

Innsbruck - In der Innsbrucker Anichstraße im Zentrum der Stadt sind am frühen Mittwochnachmittag zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Dabei wurden fünf Personen verletzt - eine davon schwer, vier leicht. Unter den Verletzten befanden sich auch die beiden Straßenbahnfahrer. Grund für den Unfall war offenbar, dass einer der beiden Fahrer, ein 49-Jähriger, die Schalteinrichtung für die Weichenstellung fehlerhaft betätigte und dessen Bahn anstatt geradeaus nach links abbog.

Wiener Börse gab vor Fed-Entscheid nach

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit Abgaben beendet, nachdem es in der Früh noch Zuwächse zu verzeichnen gab. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich die Anleger am Markt zurückgehalten haben. Der ATX schloss bei 3.140,66 Punkten 0,26 Prozent im Minus. Die meisten Werte gaben im Prime-Segment nach. Die Titel der Addiko Bank profitierten dagegen von einem Gerichtsurteil in Slowenien und stiegen um satte 14,8 Prozent.

Ukrainisches Volk mit Sacharow-Preis geehrt

Straßburg - Das ukrainische Volk ist am Mittwoch in Straßburg mit dem renommierten Sacharow-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet worden. Stellvertretend für ihre Landsleute nahmen drei Ukrainerinnen und Ukrainer den Preis entgegen, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war bei der Verleihung per Video zugeschaltet und rief zu einer Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffskrieges gegen sein Land auf.

