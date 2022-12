Sieben Jahre Haft für Ehemann, der todkranke Frau erwürgte

Wien - Ein außergewöhnlicher Prozess ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein 55-jähriger, bisher unbescholtener Mann ist von einem Schwurgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er am 24. Februar 2022 seine todkranke Ehefrau erwürgt hat. Die Geschworenen verwarfen die Mordanklage und befanden den Witwer des Totschlags für schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

EU einigt sich grundsätzlich auf Visa-Freiheit für Kosovo

Brüssel - Die EU hat sich grundsätzlich auf eine visafreie Einreise für die Bürger des Kosovo geeinigt. Wie das EU-Parlament und der Europäische Rat am Mittwoch mitteilten, soll es Kosovaren spätestens ab Anfang 2024 möglich sein, sich zweimal pro Jahr 90 Tage lang ohne Visum in den EU-Mitgliedstaaten aufzuhalten. Der Kosovo ist das einzige der sechs Westbalkan-Ländern, das bisher nicht von einer EU-weiten Befreiung von der Visumspflicht profitiert.

Ukrainisches Volk mit Sacharow-Preis geehrt

Straßburg - Das ukrainische Volk ist am Mittwoch in Straßburg mit dem renommierten Sacharow-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet worden. Stellvertretend für ihre Landsleute nahmen drei Ukrainerinnen und Ukrainer den Preis entgegen, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war bei der Verleihung per Video zugeschaltet und rief zu einer Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffskrieges gegen sein Land auf.

Nationalrat erleichtert Pflege daheim

Wien - Der Nationalrat hat heute weitere Schritte in Sachen Pflege-Attraktivierung gesetzt. Dabei wurde gesetzlich mit Stimmen von Koalition und FPÖ der Zugang zur sechsten Urlaubswoche erweitert, Angehörigen ein Bonus gewährt und Nachtarbeit aufgewertet. Der Opposition gingen die Maßnahmen in der Debatte nicht weit genug. Indes verabschiedete sich SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz in den politischen Ruhestand.

Österreichs Rauchverbot soll 2023 ausgeweitet werden

Wien - Das Rauchverbot in der österreichischen Gastronomie, das seit dem 1. November 2019 in Kraft ist, soll 2023 nach Plänen von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf "zusätzliche öffentliche Orte im Freien" ausgeweitet werden. Eine Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes befinde sich "in finaler Abstimmung, hieß auf der "derstandard.at". Auch bei "Nikotinbeuteln" soll es neue Regeln geben. Ein Ressortsprecher bestätigte die Pläne gegenüber der APA.

1,5 Millionen in EU-Korruptionsskandal beschlagnahmt

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Im Korruptionsskandal um das Europaparlament hat die belgische Polizei bei Hausdurchsuchungen in der Region Brüssel bisher fast 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Das teilte die belgische Bundespolizei am Mittwoch auf Twitter mit. Dazu postete sie mehrere Fotos, auf denen unter anderem ein Rollkoffer und mehrere Aktenkoffer voller Geldscheine sowie etliche Stapel mit Geldnoten zu sehen sind.

Rauch "reserviert" zu Pensions-Vorschlag Brunners

Wien - "Reserviert" steht Sozialminister Joannes Rauch (Grüne) der Forderung von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gegenüber, Anreize zu schaffen, um das Arbeiten über das gesetzliche Pensionsalter hinaus reizvoller zu machen. Wirtschaftskammer und ÖVP-Seniorenbund unterstützen Brunner hingegen. Der Finanzminister hatte vorgeschlagen, Arbeitnehmern nach dem Erreichen des Pensionsantrittsalters die Pensionsversicherungsbeiträge zu erlassen.

Mehrere Verletzte nach Straßenbahnen-Kollision in Innsbruck

Innsbruck - In der Innsbrucker Anichstraße im Zentrum der Stadt sind am frühen Mittwochnachmittag zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Dabei wurden fünf Personen verletzt - eine davon schwer, vier leicht. Unter den Verletzten befanden sich auch die beiden Straßenbahnfahrer. Grund für den Unfall war offenbar, dass einer der beiden Fahrer, ein 49-Jähriger, die Schalteinrichtung für die Weichenstellung fehlerhaft betätigte und dessen Bahn anstatt geradeaus nach links abbog.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red