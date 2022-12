EU-Gipfel berät über Ukraine-Hilfe, Migration und Schengen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei ihrem voraussichtlich letzten Gipfel 2022 in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschef, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), am Donnerstag eine breite Palette an Themen. Zur Debatte stehen der Ukraine-Krieg sowie die hohen Energiepreise. Im Streit um einen EU-Gaspreisdeckel sind die Fronten verhärtet. Für Diskussionen könnte das von Österreich forcierte Thema Migration sorgen - auch weil Bulgarien und Rumänien den blockierten Schengen-Beitritt besprechen wollen.

Europäische Zentralbank wird Zinsen erneut erhöhen

Frankfurt am Main - Die Euro-Währungshüter versprechen einen entschlossenen Einsatz gegen die hartnäckig hohe Inflation. Für ihre Sitzung am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine weitere Erhöhung der Leitzinsen im Euroraum in Aussicht gestellt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer Erhöhung um 0,5 Punkte. Die Entscheidungen des EZB-Rates werden am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben.

Reform des Maßnahmenvollzugs steht bevor

Wien - Nach gut fünf Jahren verabschiedet sich der Nationalrat am Donnerstag von seinem Ausweichquartier in der Hofburg. Größte Gesetzesmaterie bei der abschließenden Sitzung vor Weihnachten ist die Reform des Maßnahmenvollzugs. Psychisch kranke Rechtsbrecher können dann nur mehr potenziell lebenslang in eine Anstalt eingewiesen werden, wenn das Anlassdelikt mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, Jugendliche überhaupt nur noch bei Kapitalverbrechen.

China kann Corona-Ausbreitung nicht mehr nachverfolgen

Peking/Genf - Eine Woche nach der Lockerung der strikten Corona-Politik in China haben die Behörden des Landes den Überblick über die genaue Ausbreitung des Virus verloren. Die wahre Zahl an Infektionen könne nicht mehr angegeben werden, teilte am Mittwoch die nationale Gesundheitsbehörde mit. Vize-Regierungschef Sun Chunlan erklärte, dass die Zahl der Corona-Infektionen in Peking "rasant steigt". Die Straßen der Hauptstadt waren am Mittwoch weitgehend leer.

Österreichs Rauchverbot soll 2023 ausgeweitet werden

Wien - Das Rauchverbot in der österreichischen Gastronomie, das seit dem 1. November 2019 in Kraft ist, soll 2023 nach Plänen von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf "zusätzliche öffentliche Orte im Freien" ausgeweitet werden. Eine Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes befinde sich "in finaler Abstimmung, hieß auf der "derstandard.at". Auch bei "Nikotinbeuteln" soll es neue Regeln geben. Ein Ressortsprecher bestätigte die Pläne gegenüber der APA.

US-Notenbank hebt Leitzins um 0,50 Prozentpunkte an

Washington - Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die Inflation ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Damit hat die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch zwar einen etwas moderateren Kurs eingeleitet - aber gleichzeitig weitere Zinserhöhungen signalisiert. Der Leitzins liegt nun in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. "Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist", sagte Fed-Chef Jerome Powell bei einer Pressekonferenz.

1,5 Millionen in EU-Korruptionsskandal beschlagnahmt

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Im Korruptionsskandal um das Europaparlament hat die belgische Polizei bei Hausdurchsuchungen in der Region Brüssel bisher fast 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Das teilte die belgische Bundespolizei am Mittwoch auf Twitter mit. Die der Korruption verdächtige EU-Politikerin Eva Kaili gab indes an, die große Menge Bargeld in ihrer Brüsseler Wohnung habe weder ihr noch ihrem Partner, sondern einem Dritten gehört, wie einer ihrer Anwälte am Mittwochabend sagte.

EU einigt sich grundsätzlich auf Visa-Freiheit für Kosovo

Brüssel - Die EU hat sich grundsätzlich auf eine visafreie Einreise für die Bürger des Kosovo geeinigt. Wie das EU-Parlament und der Europäische Rat am Mittwoch mitteilten, soll es Kosovaren spätestens ab Anfang 2024 möglich sein, sich zweimal pro Jahr 90 Tage lang ohne Visum in den EU-Mitgliedstaaten aufzuhalten. Der Kosovo ist das einzige der sechs Westbalkan-Ländern, der bisher nicht von einer EU-weiten Befreiung von der Visumspflicht profitiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red