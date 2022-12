EU-Gipfel berät über Ukraine-Hilfe, Migration und Schengen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei ihrem voraussichtlich letzten Gipfel 2022 in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschef, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), am Donnerstag eine breite Palette an Themen. Zur Debatte stehen der Ukraine-Krieg sowie die hohen Energiepreise. Im Streit um einen EU-Gaspreisdeckel sind die Fronten verhärtet. Für Diskussionen könnte das von Österreich forcierte Thema Migration sorgen - auch weil Bulgarien und Rumänien den blockierten Schengen-Beitritt besprechen wollen.

Peru ruft wegen Unruhen Ausnahmezustand im ganzen Land aus

Lima - Die Regierung in Peru hat angesichts der zunehmend gewaltsamen Proteste gegen die Absetzung von Präsident Pedro Castillo den Ausnahmezustand über das ganze Land verhängt. Die Regelung gilt für 30 Tage, wie aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt "El Peruano" am Mittwochabend (Ortszeit) hervorging. Außenminister Luis Alberto Ot�rola hatte die Maßnahme zuvor angekündigt. Die Polizei werde mit Unterstützung der Streitkräfte die innere Ordnung aufrechterhalten, sagte Ot�rola.

Mann nach Streit in Autowerkstatt in NÖ in Lebensgefahr

Sollenau - Bei einem eskalierten Streit in einer Autowerkstatt in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Gegen einen Verdächtigen werde wegen Mordversuchs ermittelt, gegen drei Beteiligte wegen schwerer Körperverletzung, sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Donnerstag auf Anfrage. Zumindest drei Männer erlitten bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend Blessuren. Zuerst hatte der "Kurier" über den Streit berichtet.

Toter bei Sturz eines Taxis in die Enns

Enns - Im Ennshafen in Oberösterreich ist am Mittwoch ein Taxi in das Hafenbecken gestürzt. Der Taxilenker konnte sich nicht aus dem Auto befreien und konnte nur noch tot geborgen werden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei. Sein Fahrgast überlebte leicht verletzt.

Europäische Zentralbank wird Zinsen erneut erhöhen

Frankfurt am Main - Die Euro-Währungshüter versprechen einen entschlossenen Einsatz gegen die hartnäckig hohe Inflation. Für ihre Sitzung am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine weitere Erhöhung der Leitzinsen im Euroraum in Aussicht gestellt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer Erhöhung um 0,5 Punkte. Die Entscheidungen des EZB-Rates werden am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben.

Reform des Maßnahmenvollzugs steht bevor

Wien - Nach gut fünf Jahren verabschiedet sich der Nationalrat am Donnerstag von seinem Ausweichquartier in der Hofburg. Größte Gesetzesmaterie bei der abschließenden Sitzung vor Weihnachten ist die Reform des Maßnahmenvollzugs. Psychisch kranke Rechtsbrecher können dann nur mehr potenziell lebenslang in eine Anstalt eingewiesen werden, wenn das Anlassdelikt mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, Jugendliche überhaupt nur noch bei Kapitalverbrechen.

Vier von zehn Menschen halten sich an Corona-Impf-Empfehlung

Wien - Nur noch vier von zehn Menschen in Österreich halten sich an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums (NIG) zur Corona-Impfung. Damit ist die Zahl der gültig geimpften Personen seit Ende Juni um zwei Millionen gesunken, wie von der APA ausgewertete Zahlen des Gesundheitsministeriums zeigen. Besonders stark ist der Rückgang bei den ehemals gut durchgeimpften älteren Altersgruppen. Mit Donnerstag stellt das Ministerium die Veröffentlichung dieser Statistik ein.

In Österreich gibt es 570 Pkw pro 1.000 Einwohner

Wien - Die Unterschiede bei der Pkw-Dichte sind zwischen Österreichs Gemeinden beziehungsweise Städten sehr groß. 5,15 Millionen Pkw gibt es aktuell in Österreich, das sind rund 570 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, analysierte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria. Außerhalb Wiens gibt es nur 16 Orte, in denen es mehr als doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie Pkw gibt.

