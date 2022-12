Wirtschaft stagniert 2023 und zieht dann langsam an

Wien - Österreichs Wirtschaft wird seit Jahresmitte durch die stark gestiegenen Energiepreise gebremst, die Wirtschaftsleistung dürfte in diesem Winter sinken. Für das Gesamtjahr 2022 rechnen die heimischen Wirtschaftsforscher noch mit einem kräftigen BIP-Wachstum von 4,7 Prozent (Wifo) bzw. 4,8 Prozent (IHS), 2023 dürfte aber ein Jahr der Stagnation werden. Ab 2024 erwarten Wifo und IHS wieder ein Anziehen der Konjunktur und Nachlassen des Preisdrucks.

EU-Gipfel berät über Ukraine-Hilfe, Migration und Schengen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei ihrem voraussichtlich letzten Gipfel 2022 in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschef, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), am Donnerstag eine breite Palette an Themen. Zur Debatte stehen der Ukraine-Krieg sowie die hohen Energiepreise. Im Streit um einen EU-Gaspreisdeckel sind die Fronten verhärtet. Für Diskussionen könnte das von Österreich forcierte Thema Migration sorgen - auch weil Bulgarien und Rumänien den blockierten Schengen-Beitritt besprechen wollen.

Lebensgefährte von abgesetzter EP-Vizepräsidentin geständig

Rom/Brüssel/Straßburg - Im Skandal um eine mutmaßliche Einflussnahme aus dem Golfemirat Katar auf politische Entscheidungen im Europaparlament hat der Lebensgefährte der abgesetzten Europaparlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili ein Geständnis abgelegt. Der Italiener Francesco Giorgi hat vor den Ermittlern zugegeben, Schwarzgelder angenommen zu haben, berichtet die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Donnerstagsausgabe).

Ukraine wirft Russland Folter von Minderjährigen vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Cherson - Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, hat den russischen Besatzern in der Süd- und Ostukraine die Folter von Minderjährigen vorgeworfen. "Im (Gebiet) Cherson haben wir zehn Folterkammern entdeckt, darunter vier in der Stadt selbst", sagte der 41-Jährige am Mittwoch in Kiew. In einer der Folterkammern habe es einen getrennten Raum gegeben, in dem Minderjährige festgehalten worden seien. Die Besatzer hätten sie "Kinderzelle" genannt.

"Homeinvasion" bei Graz: 55-Jährige gefesselt und ausgeraubt

Stattegg - Eine 55-Jährige ist Dienstagabend in ihrem eigenen Haus in Stattegg (Bezirk Graz-Umgebung) von vier maskierten Männern überfallen, gefesselt und ausgeraubt worden. Die Täter nahmen einen rund 300 Kilogramm schweren Tresor mit. In diesem befand sich Schmuck und Bargeld, hieß es am Donnerstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Räuber flüchteten mit einem weißen Kleintransporter in Richtung Ortskern Stattegg. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Toter bei Sturz eines Taxis in die Enns

Enns - Im Ennshafen in Enns in Oberösterreich ist am Mittwoch ein Taxi in das Hafenbecken gestürzt. Dem 60-jährigen Taxilenker gelang es nicht mehr, sich rechtzeitig aus dem Auto zu befreien. Er konnte nur noch tot geborgen werden, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Sein Fahrgast überlebte leicht verletzt. Die beiden dürften so sehr in ein Gespräch vertieft gewesen sein, dass der Taxler die Hafenkante übersah.

Peru ruft wegen Unruhen Ausnahmezustand im ganzen Land aus

Lima - Die Regierung in Peru hat angesichts der zunehmend gewaltsamen Proteste gegen die Absetzung von Präsident Pedro Castillo den Ausnahmezustand über das ganze Land verhängt. Die Regelung gilt für 30 Tage, wie aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt "El Peruano" am Mittwochabend (Ortszeit) hervorging. Außenminister Luis Alberto Ot�rola hatte die Maßnahme zuvor angekündigt. Die Polizei werde mit Unterstützung der Streitkräfte die innere Ordnung aufrechterhalten, sagte Ot�rola.

Mann nach Streit in Autowerkstatt in NÖ in Lebensgefahr

Sollenau - Bei einem eskalierten Streit in einer Autowerkstatt in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Gegen einen Verdächtigen werde wegen Mordversuchs ermittelt, gegen drei Beteiligte wegen schwerer Körperverletzung, sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Donnerstag auf Anfrage. Zumindest drei Männer erlitten bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend Blessuren. Zuerst hatte der "Kurier" über den Streit berichtet.

