Wohnhaus in Dornbirn nach Sprengstofffund evakuiert

Bregenz/Dornbirn - In Dornbirn ist am Donnerstag ein Gebäude nach dem Fund von gefährlichen Stoffen teilweise evakuiert worden. Die Polizei und die Feuerwehr sperrten die Gegend um das mehrstöckige Wohngebäude aus Sicherheitsgründen großräumig ab. Man habe sprengstoffkundige Beamte hinzugezogen, diese waren am Mittag mit dem Abtransport des Materials für die folgende Entschärfung beschäftigt, so die Exekutive.

Bundesregierung plädiert für Zäune an EU-Außengrenze

Brüssel/Wien - Die Bundesregierung macht sich angesichts der hohen Migrationszahlen in Österreich für mehr Zäune an der EU-Außengrenze stark. "Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sprach bereits am Mittwochabend auf krone.tv von der Notwendigkeit "physischer Barrieren" für den Außengrenzschutz.

Lebensgefährte von abgesetzter EP-Vizepräsidentin geständig

Rom/Brüssel/Straßburg - Im Skandal um eine mutmaßliche Einflussnahme aus dem Golfemirat Katar auf politische Entscheidungen im Europaparlament hat der Lebensgefährte der abgesetzten Europaparlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili ein Geständnis abgelegt. Der Italiener Francesco Giorgi hat vor den Ermittlern zugegeben, Schwarzgelder angenommen zu haben, berichtet die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Donnerstagsausgabe).

Nach Konjunktur-Delle im Winter folgt rasch Erholung

Wien - Österreichs Wirtschaft wird seit Jahresmitte durch die stark gestiegenen Energiepreise gebremst, die Wirtschaftsleistung dürfte in diesem Winter sinken. Für das Gesamtjahr 2022 rechnen die heimischen Wirtschaftsforscher noch mit einem kräftigen BIP-Wachstum von 4,7 Prozent (Wifo) bzw. 4,8 Prozent (IHS), 2023 dürfte aber ein Jahr der Stagnation werden. Ab 2024 erwarten Wifo und IHS aber wieder ein Anziehen der Konjunktur und Nachlassen des Preisdrucks.

Boris Becker aus Gefängnis entlassen

London - Nach mehr als sieben Monaten in britischer Haft ist der ehemalige Tennis-Star Boris Becker wieder in Freiheit. Der Deutsche sei aus dem Gefängnis entlassen worden und werde aus Großbritannien abgeschoben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag. Es wurde damit gerechnet, dass Becker umgehend nach seiner Entlassung nach Deutschland ausgeflogen wird. Becker war Ende April wegen Insolvenzvergehen zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Gasverbrauch von August bis November deutlich gesunken

Wien - Der Gasverbrauch in Österreich ist zwischen August und November deutlich gesunken, teilte das Klimaministerium am Donnerstag mit. Je nach Monat lagen die Einsparungen im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der vergangenen fünf Jahre bei 8,3 bis 25,4 Prozent. Die EU fordert Einsparung von 15 Prozent von August 2022 bis März 2023. "Die Ergebnisse zeigen, dass sich unsere gemeinsamen Bemühungen auszahlen", so Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der Aussendung.

Neue Einkommensgrenzen beim Kindergeld

Wien - Nach gut fünf Jahren verabschiedet sich der Nationalrat am Donnerstag von seinem Ausweichquartier in der Hofburg. Beschlossen wurde gleich am Vormittag eine Anhebung der Zuverdienstgrenze beim Kindergeld. Diese liegt künftig bei 7.800 Euro (einkommensabhängige Variante) bzw. 18.000 Euro (pauschale Variante). Die Vorlage passierte den Nationalrat einstimmig.

Kiew greift russisch kontrolliertes Donezk an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Donezk - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben der von Russland eingesetzten Besatzungsverwaltung Ziele in der russisch kontrollierten Stadt Donezk angegriffen. Am Donnerstag habe es einen der schwersten Angriffe seit 2014 auf das Stadtzentrum gegeben, teilt der von Russland eingesetzte Bürgermeister Alexej Kulemsin auf Telegram mit. Bei russischen Angriffen in der kürzlich befreiten südukrainischen Stadt Cherson kamen nach ukrainischen Angaben zwei Menschen ums Leben.

