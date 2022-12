EU-Gipfel zu Ukraine-Krieg, Gaspreisdeckel und Migration

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag in Brüssel zu ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel des Jahres zusammengekommen - und die Differenzen sind groß. Polen und die baltischen Länder blockieren neue Sanktionen gegen Russland, die Fronten im Streit um einen EU-Gaspreisdeckel sind verhärtet und Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bringt das umstrittene Thema Migration aufs Tapet. Rumänien und Bulgarien wollen zudem das Schengen-Veto Österreichs ansprechen.

ÖVP plädiert für Zäune an EU-Außengrenze

Brüssel/Wien - Die ÖVP-Regierungsmitglieder machen sich angesichts der hohen Migrationszahlen in Österreich für mehr Zäune an der EU-Außengrenze stark. "Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sprach bereits am Mittwochabend auf krone.tv von der Notwendigkeit "physischer Barrieren" für den Außengrenzschutz. Die Grünen äußerten sich indes skeptisch.

Boris Becker aus Gefängnis entlassen

London - In Freiheit: Ex-Tennisstar Boris Becker ist einem Bericht der Nachrichtenagentur PA zufolge nach mehr als sieben Monaten aus einem britischen Gefängnis entlassen worden und nach Deutschland ausgereist. Das teilte sein Anwalt Christian-Oliver Moser am Donnerstag mit. "Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen", sagte Moser.

Nach Konjunktur-Delle im Winter folgt rasch Erholung

Wien - Österreichs Wirtschaft wird seit Jahresmitte durch die stark gestiegenen Energiepreise gebremst, die Wirtschaftsleistung dürfte in diesem Winter sinken. Für das Gesamtjahr 2022 rechnen die heimischen Wirtschaftsforscher noch mit einem kräftigen BIP-Wachstum von 4,7 Prozent (Wifo) bzw. 4,8 Prozent (IHS), 2023 dürfte aber ein Jahr der Stagnation werden. Ab 2024 erwarten Wifo und IHS aber wieder ein Anziehen der Konjunktur und Nachlassen des Preisdrucks.

EZB hebt Zins nicht mehr so kräftig an - Plus 0,50 Punkte

Frankfurt - Die Euro-Währungshüter erhöhen im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation zum vierten Mal in Folge die Zinsen und treten bei Anleihenkäufen auf die Bremse. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte und stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht.

Lebensgefährte von abgesetzter EP-Vizepräsidentin geständig

Rom/Brüssel/Straßburg - Im EU-Korruptionsskandal hat der Lebensgefährte der abgesetzten Europaparlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili ein Geständnis abgelegt. Der Italiener Francesco Giorgi hat vor den Ermittlern zugegeben, Schwarzgelder angenommen zu haben, berichtet die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Donnerstagsausgabe). Während die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ein umfassendes Reformpaket gegen Korruption im EU-Parlament ankündigte, forderten die EVP weitere konkrete Konsequenzen.

Maßnahmenvollzugsreform vom Nationalrat beschlossen

Wien - Nach gut fünf Jahren verabschiedet sich der Nationalrat am Donnerstag von seinem Ausweichquartier. In der letzten Sitzung in der Hofburg wurde die erste große Reform des seit langem viel kritisierten Maßnahmenvollzugs beschlossen. Nach 50 Jahren Stillstand hole man den Vollzug für psychisch kranke Rechtsbrecher endlich "ins 21. Jahrhundert geholt", freute sich Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Die Opposition hatte sie nicht von ihrem Entwurf überzeugen können.

Kiew greift russisch kontrolliertes Donezk an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Donezk - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben der von Russland eingesetzten Besatzungsverwaltung Ziele in der russisch kontrollierten Stadt Donezk angegriffen. Am Donnerstag habe es einen der schwersten Angriffe seit 2014 auf das Stadtzentrum gegeben, teilt der von Russland eingesetzte Bürgermeister Alexej Kulemsin auf Telegram mit. Im kürzlich befreiten Cherson führten russische Angriffe zu einem Zusammenbruch der Stromversorgung.

Wiener Börse notiert klar schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung der EZB-Zinsentscheidung die Kursverluste ausgeweitet. Der ATX gab um 1,37 Prozent auf 3.098 Punkte ab, nachdem zuvor die EZB eine Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte auf nunmehr 2,50 Prozent beschlossen hatte. Die Euro-Währungshüter erhöhten im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation damit zum vierten Mal in Folge die Zinsen und stellten weitere Zinserhöhungen in Aussicht.

